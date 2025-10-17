Şehrin merkezinde, Elysium AVM yanında konumlanan Four Points by Sheraton Elazığ, modern tasarımı, konforlu odaları, donanımlı toplantı salonları ve zengin içerikli menüleriyle misafirlerine uluslararası standartlarda bir konaklama deneyimi sunacak.

İş seyahatlerinden turistik konaklamalara, her detayda konfor, kalite ve misafir memnuniyetini ön planda tutacak olan Four Points by Sheraton Elazığ, bölge turizmine ve iş dünyasına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

Açılış Tarihi: 21 Ekim 2025

Adres: Elysium AVM yanı, Elazığ

Rezervasyon: 0 (424) 275 23 23

Web: www.marriott.com/ezsfp