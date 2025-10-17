Biçer, Elazığ özelinde de ekonomik sıkıntıların giderek ağırlaştığını vurgulayarak, “Küçük esnaf, çiftçi ve emekli aynı sıkıntıyı yaşıyor. İnsanlar artık ay sonunu değil, haftayı nasıl tamamlayacağını düşünüyor. Bir ülkenin insanı, kendi emeğiyle onurlu bir şekilde yaşayamıyorsa, orada yönetim anlayışı sorgulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“YARDIMLA DEĞİL, ÜRETİMLE KALKINAN BİR TÜRKİYE MÜMKÜNDÜR”

DEVA Partisi İl Başkanı Biçer, yoksulluğun ancak üretim temelli bir ekonomik dönüşümle ortadan kaldırılabileceğini belirtti:

“Yardım politikaları geçicidir; vatandaşın geçimini değil, bağımlılığını kalıcı hale getirir. Biz, DEVA Partisi olarak insan onuruna yakışan bir ekonomik düzeni savunuyoruz. Her bireyin emeğiyle yaşamını sürdürebildiği, üretim ve istihdamı önceleyen politikalarla bu ülke yeniden kalkınabilir. Çünkü kalkınmanın yolu, halkın eline değil, emeğine güç vermekten geçer.”

“YOKSULLUĞU GÖREN DEĞİL, GİDERMEYİ BAŞARAN DEVLET ESASTIR”

Fetih Ahmet Biçer, hükümetin son yıllarda yoksulluğu istatistiklerle gizlemeye çalıştığını belirterek, “Gerçek tablo artık gizlenemez. Market raflarıyla maaş bordroları arasındaki uçurum, her vatandaşın cebinde hissediliyor. Bir devletin büyüklüğü, zenginin değil, en yoksul vatandaşının yaşam standardıyla ölçülür” dedi.

“YOKSULLUĞU BİTİRMEK İÇİN CESARET VE LİYAKAT GEREKİR”

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer, açıklamasının sonunda, yoksulluğun sona erdirilmesinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk olduğunu vurguladı:

“Bugün insanlar sessizce yoksullaşıyor, çocuklar gelecek kaygısıyla büyüyor. Bu tabloyu değiştirmek cesaret ister, liyakat ister. Biz DEVA Partisi olarak, bu ülkenin potansiyeline, insanına ve emeğine güveniyoruz. Yoksulluğu kader olmaktan çıkaracak, adaletin ve üretimin temeline dayalı bir Türkiye için kararlılıkla çalışacağız.”