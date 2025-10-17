Başkan Bal; “Baskil’in bereketli topraklarında yetişen kayısının “Malatya kayısısı” olarak anılmasına itiraz etmek, birilerini rahatsız etmiş olabilir. Ancak bilinsin ki bu ses, haksızlığa karşı yükselen Elazığ’ın onur sesidir..

Biz, Milletvekilimizin dik duruşunu ve mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Baskilli hemşehrilerimiz de Fahri Baskilli ilan ederek Vekilimizin yanında olmuş, çiftçi kardeşlerimizin yarına dair umutları yeşermiştir. Baskil kayısısı başka şehirlerin gölgesinde anılacak kadar değersiz değildir!

Bizim için mesele siyaset değil, memleket onurudur.

Bu mesele şehir çekişmesi değil, emeğe sahip çıkma meselesidir.

Elazığ’ın sesi yükselince rahatsız olanlara cevabımız net: Biz memleketimizin her değerinin arkasındayız”!

