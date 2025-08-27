Başkan Bal; “Elazığ Baro Başkanımız Av. Melih Efe’nin “Yeni Adalet Sarayı” çağrısı ile Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcimiz Tarkan Ömer Bankur’un dile getirmiş olduğu “yetersiz koşullarda çalışan adliye personelinin yaşamış olduğu mağduriyetin” ortadan kalkması taleplerini sonuna kadar destekliyoruz.

Artan nüfus ve dava yükü karşısında mevcut adliye binasının yetersizliği, sadece yargının işleyişini değil, aynı zamanda adalet arayan her bir vatandaşımızın hakkını doğrudan etkilemektedir.

Elazığ’a yakışan, çağdaş standartlara uygun, modern ve güvenli bir Adalet Sarayı artık bir zorunluluktur. Bu mesele siyaset üstüdür, adaletin gecikmesi adaletin yok olmasıdır” ifadelerine yer verdi.