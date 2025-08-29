Özellikle gurbetçi ziyaretlerindeki düşüş, esnafı olumsuz etkiledi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner, yaşanan ekonomik durgunlukla ilgili kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Sezon sonu açıklamasında konuşan Öner, şehirde yaşanan ekonomik sorunların farkında olduklarını belirterek, bu sorunlara kalıcı çözümler sunmak amacıyla detaylı planlamalar yürüttüklerini ifade etti.

“GURBETÇİ SORUNU” GELECEK VİZYON PROJELERİNE DAHİL EDİLDİ

Başkan adayı Öner, Elazığ’ın ekonomik dinamizmini yeniden kazanabilmesi adına hazırladıkları vizyon projelerinde gurbetçilere özel bir başlık ayırdıklarını belirtti. Bu kapsamda öne çıkan bazı çözüm başlıkları şu şekilde sıralandı:

Şeffaf ve sabit fiyat politikalarının uygulanması

Gurbetçilere yönelik özel teşvik ve sadakat programlarının hayata geçirilmesi

Sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin artırılması

Esnafın dijital dönüşümle desteklenmesi

Hizmet kalitesinin yükseltilmesi için sektörel standartların belirlenmesi

Yerel üretim ve tedarik zincirlerinin teşvik edilmesi

Kurumlar arası iş birliğiyle sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması

Şehrin marka değerinin yükseltilmesi ve gurbetçilerle bağların güçlendirilmesi

Öner, özellikle genç ve çocuk gurbetçilere yönelik etkinlik ve projelerle Elazığ’ın daha cazip bir şehir haline getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. “Elazığ’ın ekonomik canlılığını artırmak, esnafımızı güçlendirmek ve gurbetçilerimizin güvenini yeniden kazanmak adına kararlılıkla projeler hazırlıyoruz,” diyen Nurullah Öner, Elazığ için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklandıklarını ifade etti