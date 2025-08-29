Özellikle gurbetçi ziyaretlerindeki düşüş, esnafı olumsuz etkiledi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Nurullah Öner, yaşanan ekonomik durgunlukla ilgili kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.
Sezon sonu açıklamasında konuşan Öner, şehirde yaşanan ekonomik sorunların farkında olduklarını belirterek, bu sorunlara kalıcı çözümler sunmak amacıyla detaylı planlamalar yürüttüklerini ifade etti.
“GURBETÇİ SORUNU” GELECEK VİZYON PROJELERİNE DAHİL EDİLDİ
Başkan adayı Öner, Elazığ’ın ekonomik dinamizmini yeniden kazanabilmesi adına hazırladıkları vizyon projelerinde gurbetçilere özel bir başlık ayırdıklarını belirtti. Bu kapsamda öne çıkan bazı çözüm başlıkları şu şekilde sıralandı:
Şeffaf ve sabit fiyat politikalarının uygulanması
Gurbetçilere yönelik özel teşvik ve sadakat programlarının hayata geçirilmesi
Sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin artırılması
Esnafın dijital dönüşümle desteklenmesi
Hizmet kalitesinin yükseltilmesi için sektörel standartların belirlenmesi
Yerel üretim ve tedarik zincirlerinin teşvik edilmesi
Kurumlar arası iş birliğiyle sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması
Şehrin marka değerinin yükseltilmesi ve gurbetçilerle bağların güçlendirilmesi
Öner, özellikle genç ve çocuk gurbetçilere yönelik etkinlik ve projelerle Elazığ’ın daha cazip bir şehir haline getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. “Elazığ’ın ekonomik canlılığını artırmak, esnafımızı güçlendirmek ve gurbetçilerimizin güvenini yeniden kazanmak adına kararlılıkla projeler hazırlıyoruz,” diyen Nurullah Öner, Elazığ için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklandıklarını ifade etti
