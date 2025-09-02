Yapılan yazılı açıklamada;Eylül ayı Elazığ Belediyesi meclis toplantısında Duayen gazeteci Merhum Arif Çakmak’ın isminin yaşatılması için alınan kararı doğru ve yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz.Arif Çakmak’ın Elazığ’ın bir değeri olduğunu bu ismin ölümsüz olarak yaşatılması için şehrin en iyi lokasyon ve yerinde isminin olması bizleri ziyadesiyle memnun edecektir.Bu kararın alınmasına vesile olan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na ve Elazığ Belediye meclis üyelerine Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak teşekkür ediyoruz”denildi.