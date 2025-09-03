Devlet Memurları Konfederasyonu Elazığ İl Temsilcisi Timur Gök, tabloyu şöyle özetledi:“Bugün bir memurun aldığı maaş, bırakın refah içinde yaşamayı, temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan uzak. Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor. Bu yalnızca çalışanı değil, ailesini ve toplumun huzurunu da doğrudan etkiliyor. Enflasyon farkı aylık ödenmeli; aksi halde maaş her ay biraz daha değer kaybediyor.”

“Ankara ve İstanbul’da ortalama kira 15 bin TL’yi aşmış durumda. Elektrik, doğalgaz, su ve ulaşım faturaları her ay katlanıyor. Market raflarında fiyatlar neredeyse haftalık değişiyor. Ekmek, süt, peynir, et, sebze-meyve… Memurun maaşı daha cebine girmeden eriyor. Bu şartlarda ay sonunu getirmek fedakârlık değil, imkânsızlık haline geldi.”

“ALIM GÜCÜ KORUNMALI, REFAH ARTIRILMALI”

“Memur, sadece maaş almak istemiyor; insanca yaşayabileceği bir gelir talep ediyor. Çocuğunu okutmak, evinin kirasını ödemek, mutfağını doldurmak istiyor. Bunun için yalnızca nominal zamlar değil, alım gücünü koruyacak gerçekçi düzenlemeler ve ek refah payları şarttır. Devletin asli görevi, memurunu korumaktır.”

Timur Gök, açıklamasını şöyle sonlandırdı:“Memurun alın teri, günü kurtaran değil, geleceğini güvence altına alan bir maaşla karşılık bulmalıdır. Enflasyon farkının aylık ödenmesi, memurun yaşam standardını korumak ve geçimini sağlamak için acil bir adımdır. Bizler, memurlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz” dedi.