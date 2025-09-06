Elazığ valisi Numan Hatipoğlu’na varıncaya kadar bütün yetkili kurumlara bilgi ve belge sunduklarını da dile getiren Dilek bütün kurum ve kuruluşların sesiz kalmayı tercih ettiğini belirtti.

Elazığ Mobilyacılar Derneği (EMOSDER )Başkanı Muhammet Fethi Dilek, mobilyacılar sitesi yapılması için Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tahsis edilen tapusu ise Elazığ Belediyesi’nde bulunan arsaya Aziz Dostlar Grubu olarak adlandırılan isimler tarafından çöküldüğünü ifade etti. Dilek Araziye çöktüğünü dile getirdiği isimleri açıklayarak; AKP Elazığ Eski İl Başkanı Mahir Sönmez’in yanı sıra Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi İbrahim Gök’ün de bu isimler arasında yer aldığını kaydetti. “

“BU ARKADAŞLARIN SİYASİ GÜCÜ BULUNUYOR”

Elazığ Mobilyacılar Derneği (EMOSDER )Başkanı Muhammet Fethi Dilek, çöküldüğünü ifade ettiği arsa üzerinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Daha önce yaptığım açıklamalarda da ifade ettiğim gibi çökülen arsamız işte burasıdır. Arazimiz Aziz Dostlar grubu tarafından hileli yollar ile ele geçirilmiştir. Biz bu arsaya üyelerimiz için 76 adet dükkan yapacaktık. Devletimiz de bu arsayı mobilyacılarımıza dükkan yapılması için vermişti. Ancak geldiğimiz noktada Aziz Dostlar Grubu bu arsaya çöktü. Şuanda burada 13 tane dükkan yapıyorlar. Bu dükkanları da kendi aralarında bölüşmüş durumdalar. Ancak bu arazinin tapusu yok. Arazinin tapusu olmadığı için bu arazide yapılacak dükkanları alan vatandaşlarımız çok büyük bir sıkıntı yaşayacaklar. Bu arkadaşların siyasi gücü bulunuyor. Yanı sırada çeşitli meslek gruplarından isimlerde bu oluşumun içerisinde yer alıyor. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu arsayı bu isimlere yar etmeyeceğiz. Burası mobilyacıların hakkı olan bir arsadır. Devletimiz mobilyacılar için bu arsayı verdi Ancak bunlar çeşitli ayak oyunları ile burayı ele geçirdiler. “

“VALİ BEYE DE BİLGİ VERDİK GEREKLİ BELGELERİ SUNDUK AMA NE YAZIK Kİ KİMSEDEN BİR SES ÇIKMIYOR”

Dilek arsada yaşananlar ile ilgili Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’na varıncaya kadar bütün yetkililere bilgi verdiklerini ve belge sunduklarını ancak kimseden bir ses çıkmadığını kaydetti. Dilek; “ Bu konuda bütün siyasilere, kurum müdürlerine, yanı sıra vali beye de bilgi verdik. Gerekli belgeleri sunduk. Ama ne yazık ki kimseden bir ses çıkmıyor. Ancak biz mücadelemize devam edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Burada dönen ayak oyunlarını da her platformda dile getireceğiz. ”dedi

“CEPLERİNDEN PARA ÇIKMADAN DEVLETİN MALINI PAY EDİYORLAR”

Açıklamalarını sürdüren Dilek; “Bu arsayı sanki babalarının malıymış gibi kendi aralarında bölüp parçalayıp yutacaklar. Konuyu bilen insanlar bu yapıya üye olmuyor. Şuanda yaptıkları 13 dükkanı kendi aralarında pay edecekler. Ceplerinden para çıkmadan devletin malını pay ediyorlar. Buradaki amaç devleti kandırmak… ‘Bakın işte biz burada bir yapı yaptık’ diyecekler bu sayede de arsanın tapusunu almak isteyecekler. 80 dönüm arazinin 40 dönümüne dükkan yapıp 40 dönümünü kendilerine ayırsalar; bu 40 dönüme daire yapıp satsalar, parayı koyacak yer bulamazlar. Benim buradaki tek amacım; devletimizin malının çar çur edilmesini engellemektir. Ben alacaklarımdan da vazgeçtim.

Devletimiz yeter ki tüyü bitmemiş yetimin hakkı bulunan bu arsayı haramzadelere yedirmesin. Bizim en büyük sıkıntımız bu kadar olumsuzluğa rağmen siyasetçilerin, Elazığ Belediyesi ‘nin ve ilgili kamu kurumu müdürlerinin sesinin çıkmaması… Göz yumulması bize daha çok acı veriyor. Yetkililerin bu noktadaki duyarsızlıklarına bir anlam veremiyorum. Çünkü ortada mahkeme kararları var, ilgili dosyalar var. Örneğin karar defterinin çalındığına ilişkin mahkemeye yaptığım suç duyurusu var.

Burada çok ciddi bir rant var. İşimizi çöz diyerek sana bir dükkan ona bir dükkan diyerek rüşvetvari yollarla işlerini yürütüyorlar. Oluşumun içerisinde yer alan isimlerin etkisi ve siyasi gücü ile de yetkililer etki altına alınıyor olabilir. Bu kişilerin Çünkü Ankara’ya gidip milletvekilleri ve kurum müdürleri ile görüştüğünü biliyorum. Elazığ’da da belediye Başkanımız Şahin Beyi sıkıştırdıklarını biliyorum. “ifadelerini kullandı

“ERKAN TAŞKIN, İBRAHİM KAVAKLI, ÖMER EKŞİ, AVUKAT İBRAHİM GÖK, ÖNCEKİ DÖNEM AK PARTİ ELAZIĞ İL BAŞKANI MAHİR SÖNMEZ, FETHİ ÖZBAY…”

Dilek arsaya çöktüklerini iddia ettiği isimleri ise şu şekilde açıkladı; “Buraya çöken isimler başta başkanları olan Erkan Taşkın, İbrahim Kavaklı, Ömer Ekşi, Avukat İbrahim Gök, önceki dönem AK Parti Elazığ İl Başkanı Mahir Sönmez, Fethi Özbay sonrasında da bimsci ve prefabrikçi geliyor. Toplamda 20 kişiye yakın bir isim var. Ayrıca bunlara destek veren ünlü bir gazetecimiz de var. Kendi ismi ile yer almayıp eşinin dostunun isimleri ile dahil olanlar var. Bunların hepsi bende belgeli… Bu işte mobilyacı olmayan herkes var. Çünkü rant büyük… Biz bütün bilgi ve belgeleri topluyoruz. Mahkeme sürecinde rüşvet vari yöntemlerle bunların yolunu açanlara da mahkemede hesap soracağız