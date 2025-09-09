DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Fetih Ahmet Biçer, 7 Eylül’de İzmir’in Balçova ilçesinde 16 yaşındaki saldırgan tarafından gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu, iki polisimizin de yaralandığı saldırıya ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

Biçer, saldırının yalnızca güvenlik güçlerine değil, tüm Türkiye’nin barışına ve huzuruna yönelik olduğunu vurguladı.

Biçer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“İzmir’de yaşanan hain saldırı, hepimizin yüreğini dağlamıştır. Şehit olan polis memurlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Bu saldırı, ülkemizin birlik duygusunu hedef alan, toplumsal barışı zedelemeye yönelik alçak bir girişimdir. Terörün amacı milletimizin umudunu kırmaktır; ancak biz, millet olarak birlik ve kararlılıkla bu oyunlara geçit vermeyeceğiz.”

“GENÇLERİMİZİN ÇETELERE VE SUÇA TESLİM EDİLMESİNE İZİN VERİLEMEZ”

Biçer, saldırganın yaşı üzerinden Türkiye’nin gençlik politikalarının da sorgulanması gerektiğini belirterek, “16 yaşında bir gencin böyle kanlı bir eyleme yönelmesi, toplum olarak üzerinde düşünmemiz gereken acı bir tablodur. Gençlerimizin eğitim, istihdam ve sosyal destekten yoksun bırakılması, onları suç örgütlerinin ve karanlık yapıların ağına düşürmektedir. Bu noktada devletin sorumluluğu büyüktür; çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyacak sosyal politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

“TÜRKİYE ORTAK AKILLA BU SINAVI AŞACAKTIR”

Son olarak, siyasetin diline de dikkat çekilmesi gerektiğini ifade eden Biçer, “Ülkemiz zor bir dönemden geçmektedir. Böyle zamanlarda ayrıştırıcı dilin yerine, birleştirici ve kucaklayıcı bir anlayışa ihtiyaç vardır. DEVA Partisi olarak biz, terörün karşısında toplumsal barış ve ortak akıl çağrımızı yineliyoruz. Milletimizin geleceğini karanlık senaryolara bırakmayacak, omuz omuza vererek bu sınavı aşacağız” dedi.Biçer, şehitlere rahmet, yaralılara şifa, milletimize de sabır ve dayanışma dileyerek açıklamasını tamamladı.