Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), enerji arzında süreklilik sağlamak ve abonelerine sunduğu hizmetin kalitesini artırmak amacıyla araç filosunu yeniledi. Toplam 135 aracın değişimi için yapılan bu yatırımla Fırat EDAŞ, sahadaki gücünü artırarak kesintisiz enerji arzı ve müşteri memnuniyetine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yenilenen filo kapsamında şebeke operasyonlarının saha çalışmalarında kullanılmak üzere 91 adet arazi aracı satın alındı. Bu araçlar 4x4 özellikleri sayesinde bölgenin zorlu arazi şartlarında rahatlıkla hizmet verebilecek. 5 adet hidrolik platformlu araç ile aydınlatma arızaları ve yeni tesis kurulum süreçlerinde kullanılacak, saha ekiplerinin iş güvenliği ve hızını artıracak. Satın alınan 39 adet otomobil ise müşteri operasyonları, açma-kesme işlemleri ve diğer saha hizmetlerinde kullanılacak. Filonun yenilenmesiyle arıza ve bakım süreçlerinde zaman kaybı en aza indirilecek, müşteri memnuniyetinin artırılması için önemli bir adım atılmış olacak.