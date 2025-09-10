Kürüm, kayısının hem Baskil’in hem de Elazığ’ın en önemli geçim kaynağı olduğunu vurguladı.Malatya’da benzer şartlarda zarar gören üreticiler için Valilik tarafından dönüm başına 5.800 TL destek ödemesi yapılacağı açıklanmışken, Baskilli üreticiler için henüz Elazığ Valiliği’nden bir açıklama gelmediğini kaydeden Kürüm, mağduriyetin derinleştiğini ifade etti.

Kürüm, kamuoyuna yaptığı çağrıda şu soruları yöneltti:

Malatya’da üretici destek alırken, Baskil’deki üreticiler neden görmezden geliniyor?

Elazığ Valiliği, mağdur üreticilerin sesine neden kulak vermiyor?

Çiftçilerin alın teri olan kayısı neden sahipsiz bırakılıyor?

Baskil Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak talebin açık olduğunu ifade eden Kürüm, “Baskil’de don felaketinden zarar gören üreticilerimiz için ivedilikle açıklama yapılmalı ve destek ödemeleri başlatılmalıdır. Halkımızın mağduriyetinin daha fazla büyümesine izin verilmemelidir” dedi.