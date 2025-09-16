Konuyla ilgili açıklama yapan Ulukale Derneği Başkanı Yavuz Köse, binlerce insanın geçim kaynağı olan bu ürünün mutlaka destek kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

"DUT, ULUKALE'NİN EKONOMİK BELKEMİĞİDİR"

Başkan Yavuz Köse, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Ulukale’de yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı dut üretimiyle geçimini sağlıyor. Kurutulmuş dut, pekmez, pestil gibi katma değerli ürünlerle iç piyasada olduğu kadar, ihracat kalemlerinde de yer alan bir üründür. Ancak Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanan destek listesinde ne yazık ki dut yer almamaktadır. Bu durum, üreticilerimizi derinden üzmüştür."

"BÖLGEMİZİN ALIN TERİ DESTEKLENMELİDİR"

Yavuz Köse, yıllardır dut üretimiyle bölge ekonomisinin canlı tutulduğunu vurgulayarak, destek kapsamına alınmaması durumunda üreticilerin çok ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalacağını belirtti:"Zirai don, bu yıl dut rekoltesini ciddi şekilde düşürmüştür. Üreticilerimiz zaten büyük kayıplar yaşamışken, şimdi bir de destek dışında kalmak, bölgemiz için çok büyük bir haksızlıktır. Binlerce ailenin emeği, alın teri bu ürüne bağlıdır. Bu yüzden Ulukale dutunun da listeye eklenmesi elzemdir."

"YETKİLİLERE ÇAĞRIMIZDIR"

Ulukale Derneği olarak taleplerinin açık ve net olduğunu ifade eden Köse, açıklamasını şöyle tamamladı:"Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, tüm ilgili kurumlarımızdan ricamız; Ulukale dutunun da zirai don destek listesine eklenmesidir. Vatandaşlarımızın sesi duyulmalı, mağduriyetler giderilmelidir. Ulukale halkı bu konuda adaletli bir yaklaşım beklemektedir."



