Konuşmasına geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan ilimiz basın dünyası yanında kültür ve sanata yönelik önemli çalışmaları olan Arif Çakmak’ı anarak başlayan Başkan Alan; “Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizin ekonomik hayatının gelişmesi yanında, şehrimizin öne çıkan sorunlarına yönelik açıklamalarımız ve beyanlarımızı sayfalarınızda ve ekranlarınızda en güzel şekilde yer vermenizden dolayı sizlere hassaten teşekkür ediyorum.

Görevimiz ve makamımız ne olursa olsun, hepimizin ortak bir yönü ve hedefi var.Bu şehrin ve bu diyarın insanları olarak yine hepimizin bir ortak paydası var. O da aziz bildiğimiz ve çok sevdiğimiz Elazığ’dır.

Her adımımız, her sözümüz ve zaman zaman sitemkâr çıkışımızın temelinde Elazığ sevdası var, Elazığlı hemşerilerimizin hissiyatı ve ortak beklentileri var.

Bizlerin bu hassasiyetini siz gazeteci dostlarımızda da görmek ve bunu yazı ve haberlerinizde müşahede etmek bizi mutlu kılıyor.

Şehrin kanayan bir yarasına merhem olma adına ortaya koyduğumuz tepki ve sunduğumuz önerilere ses olmanız ve nefes vermeniz, bizlerin hizmet aşkını artırıyor, gücümüze güç katıyor.” Dedi.

“2017 YILI İLİMİZ ÜRETİMİ ADINA BİR MİLAT OLDU”

2017 yılının ilimizin kaderini değiştiren ve bir milat olan önemli bir tarih olduğunu ifade eden Başkan Alan; “Elazığ iş dünyası, yıllarca teşvik kapsamına alınmayı beklemiş, ancak sonuç alamamıştı. Elazığ, 2017 tarihinde Cazibe Merkezi Programı kapsamına alındı ve bu tarih, şehrin üretim ve istihdamında bir dönüm ve çıkış noktası oldu.

O günleri ve şehrimizin teşvikte 6’ıncı bölge kapsamına alınış serüvenini, kameralara yansıyan ve bizlerin “Sabırsız Elazığlı” olarak medyada takdim edilme sürecini hemen hemen hepiniz yakından biliyor ve hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla bu konuya girip vaktinizi almak istemiyorum.

İlimizin 2017 yılında teşvikte 6. Bölge kapsamına alınmasıyla birlikte tabiri caizse bir sanayi devrimi, istihdam ve üretim seferberliği yaşadık.

Başta tekstil olmak üzere birçok alanda üretim yapan işletmelerin parsel taleplerini mevcut birinci OSB’mizde karşılayamadığımız için ikinci Organize Sanayi Bölgemiz TEKNOVA OSB’mizi hayata geçirdik.” Dedi.

MALİ DİSİPLİN, ŞEFFAF YÖNETİM

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nda göreve geldikleri günden beri mali yönetim açısından ciddi tasarruf yaparak Odanın mali yapısını güçlendirdiklerini ifade eden Başkan Alan, “Her yılsonunda Gelir-Gider dengesi açısından bütçe fazlası vererek ciddi oranda tasarruf sağladık.” Dedi.

TEKNOVA OSB

Teknova OSB 2017 yılında kendi başkanlık döneminde kurulduğunu ifade eden Başkan Alan; “Teknova OSB fiziki yatırımı 2022 sonlarında yüzde 5-10’lar seviyelerinde iken Teknova OSB’nin şu anki fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70-80’ler seviyelerinde olup 2026 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir.

210 adet yer tahsisi gerçekleştirilmiş olup, 8 adet fabrika kurulum aşamasındadır. Bununla birlikte faaliyete geçen tesislerimiz de mevcuttur.” dedi

KARMA OSB’DE SON DURUM

Önceki başkanlık döneminde başvuru aşamasında olan Kovancılar Karma OSB, geçen uzun bir sürede çok mesafe aldığını dile getiren Başkan Alan; “Karma OSB, 2022 yılında yeniden göreve başlamamızla hızla ilerlemiş ve yer seçiminin netleşmesinden sonra Müteşebbis heyetin oluşması aşamasına gelinmiştir.

Odamızla birlikte diğer Ortaklar paylarına düşen miktarlarda ödemelerini de gerçekleştirmiştir.” Dedi.

KARİYER VE İSTİHDAM OFİSİ

Seçim vaatleri arasında yer alan Kariyer ve İstihdam Merkezi projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Alan; “Ofisimiz, uzun bir süreden beridir İŞKUR nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler sonrasında yaşanan, mevzuattan kaynaklı sorunlar aşılarak faaliyete geçti. Nitelikli personel sorunu başta olmak üzere ilimizde iş arayan ve işverenleri buluşturacak Kariyer ve İstihdam Ofisimizin üyelerimize ve iş arayanlara hayırlı olmasını diliyoruz. Bu ofisimiz Odamız zemin katında üyelerimizin hizmetine sunulmuştur.” Dedi.

LOJİSTİK ÜS MERKEZİ PROJESİNDE ISRARCIYIZ

Bölgemizde yaşanmış ve yaşanması muhtemel şiddetli depremlere karşı merkezi bir konumda bulunan ilimizde bir Lojistik Merkezin kurulması taleplerini her platformda ve sürekli güncel tuttuklarını dile getiren Başkan Alan; Lojistik üs projesi afet dönemlerinde bölgesel müdahale ve insani yardım amaçlı kullanılacak olup, diğer zamanlarda da önemli bir ticari merkez olarak faaliyet gösterecektir. Pertek Köprüsünün de yapımıyla bu merkez çok daha güçlü bir misyona sahip olacaktır.” Dedi.

ETAK PROJESİ

Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Elazığ TSO girişimleriyle kurulduğunu ifade eden Başkan Alan; “İlimiz Yöresel Ürünlerinin pazarlanması ve paketlenerek ihracatının gerçekleştirilmesi ve ilimize Katma Değer sağlanması amacıyla kurulmuştur. Daha kurulduğu ilk yılda Kayısı üreticilerimize ciddi maddi katkı sağlamıştır.” Dedi.

SAVUNMA SANAYİ YATIRIMLARI

Deprem bölgesine savunma sanayi yatırımlarının geleceği hususunda; bütün deprem bölgelerinde yatırımlara başlanılmasına rağmen iki depremi yaşamış olan Elazığ’da yapılması planlanan tüm projelerin, dönemin Savunma Sanayi Başkanı Sn. İsmail Demir’in görevden alınmasından sonra askıya alındığını dile getiren Başkan Alan, “Birçok toplantı ve ziyaret yapılmasına rağmen maalesef sonuç alınamadı. Bununla birlikte ilimizde ağır bakım olarak bilinen fabrikanın kapasitesinin artırılması hususunda Milli Savunma Bakan Yardımcımız Sn. Şuay ALPAY’ın girişimleri için de kendilerine teşekkür ediyoruz.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Yerel Kalkınma Hamlesi diye başlatılan teşvik programdaki 4 başlık (Entegre tavuk, Mermer, Hazar gölü 4 yıldız ve üstü otel ve Üzüm işleme) başlıklarının yerelde uygulanabilir olmaktan uzak olduğunu ve oldukça yetersiz kaldığını ifade eden Başkan Alan; “Yeni yatırımların artması ve ilimizin yatırımcılar açısından cazibesinin devam etmesi için teşvik sisteminin yarımcılar lehine yeniden düzenlenmesi için çalışmalarımız devam edecektir.

Mevcut Cazibe Merkezleri Programı teşvik süresi 2026 yılı sonuna kadar devam edecektir. Sürecin 2026 yılından sonra da devam etmesi adına Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilgili bakanlıklar nezdinde güçlü bir çalışma yapmakta ve teşvik yasasının mevcut haliyle devam etmesine yönelik etkin girişimlerimiz devam etmektedir.

İLİMİZDE 6. NOTER KURULMASI

Başkan Alan, Üyelerinden gelen taleple Güney çevre yolu mevkiinde yeni bir noter kurulması süreci Odamız girişimleriyle tamamlandığını ifade etti.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

Malatya başta olmak üzere Adıyaman Baskil ve Keban ilçelerimize toplam 26 araçlık yardım gönderdiklerini dile getiren Başkan Alan, “8 Milyon TL tutarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonundan girişimlerimiz neticesinde esnaf ve tüccarlarımız için hibe destek sağlayarak dağıtımını gerçekleştirdik.

Afet Bölgesi ve mücbir sebep kapsamına ilimiz de girişimlerimiz neticesinde dâhil olmuştur.

TOBB nezdinde temaslarımızla, İlimize yeni bir okul yaptırma sözü aldık.

Odamız Yüksek İstişare Kurulu Oluşturuldu

İlin ileri gelenlerinden, sektörlerinin duayenlerinden oluşan bir ekip kurduk.

HALKIN TALEPLERİNE TERCÜMAN OLDUK

Kamuoyunun beklentileri doğrultusunda kendileri

Ne yansıyan sorunların çözüldüğünü ifade eden Başkan Alan; “Baskil ilçemizin karayolu problemi, girişimlerimiz neticesinde Karayolları tarafından giderilmeye başlanıldı.

Yine Havaalanı güvenli uçak indirme sistemi ILS sistemi devreye alındı.” Dedi.

YEŞİL MUTABAKAT

Elazığ İlinde İşletmelere Enerji verimliliği ve temiz üretime yönelik Farkındalık Yaratma Projesi kapsamında faaliyetlere başladıklarını ifade eden Başkan Alan, “Turizm Paneli ile ülkemizde sektörün önde gelen isimleriyle Elazığ Turizm Varlığını masaya yatırdık. İnanç, Sağlık, Karavan, Doğa turizmini geliştirmek adına çalışmalar yürüttük.

ELAZIĞSPOR’A DESTEK KAMPANYASINDA 23 MİLYON TL TOPLANDI

“Elazığspor Kampanyası için 23 Milyon TL tutarında yardım toplayarak kulüp yetkililerine basın huzurunda teslim ettik.”

THY DE YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİN TAKDİM EDİLMESİ GİRİŞİMLERİMİZ KARŞILIK BULDU

“Türk Hava Yolları üst düzey yetkilileriyle Odamızda milletvekilimiz Sn. Mahmut Rıdvan NAZIRLI’nın öncülüğünde bir toplantı gerçekleştirdik. İlimiz yöresel ürünlerinin THY uçuşları menüsüne eklenmesi için Coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik.”

ARGE BİRİMİ YATIRIMCILARIMIZA TEKNİK DESTEK VERİYOR

Ar-Ge Biriminin yeni müteşebbislere yatırım konularıyla ilgili teknik destek verdiğini dile getiren Başkan Alan, bu birimin fizibilite raporu hazırlık süreçlerinde bedelsiz olarak destek olduğunu ifade etti.

ELAZIĞ TSO ESKİ BİNAMIZIN TAKAS EDİLMESİ

6 Şubat Depreminde ağır hasar Saray Camii yanındaki alan Oda eski hizmet binasının yıkılması sonrasında Elazığ Belediyesiyle takas sürecini başlattıklarını ifade eden Başkan Alan, “Mevcut arsamızın karşılığında 3 ayrı arsa için ön protokol imzaladık. Arsaların değerlendirmesi konusunda Sermaye piyasası Kurulu lisanslı bir firma tarafından değerleme yapıldı. Bu konuda bizlere destek veren Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyorum” dedi.

ÜYE TALEPLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Üyelerinin taleplerini bizzat TOBB ve Bakanlık nezdinde takip ederek sorunlarının çözümüne katkı sağladıklarını dile getiren Başkan Alan, İlimizdeki hiçbir soruna duyarsız kalmadıklarını ifade etti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Geçtiğimiz süreç içerisinde Ticaret ve Sanayi Odası’nın teknik altyapısında, fiziksel altyapısında önemli değişiklikler yaptıklarını dile getiren Başkan Alan; “Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek adına günün koşullarına, yeni teknolojilere uyum sağlamak için altyapımızı güçlendirdik. Çalışmalarımıza da devam etmekteyiz.

Odamız web sitesini güncelledik, birçok hizmetimizi online olarak web sitemiz üzerinden üyelerimize sunmaktayız. Artık üyelerimize verilen hizmetler günlerle değil saatle ölçülebilir hale geldi.

2 günde basılan sicil gazetesi 2 saat içerisinde basılır oldu, 1 haftada sonuçlanan kapasite raporları 1-2 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Üyelerimiz hemen hemen tüm belgelerine web sitemiz üzerinden ulaşabilmekte, online ödemelerini gerçekleştirebilmektedir.” Dedi.

ELAZIĞ TSO ŞEHRİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜDÜR.

Tüm paydaşlarla, üyelerimizle siyasi partilerle siz basın mensuplarıyla işbirliği içinde şehrin sorunlarını dert edinen ve her konuda müdahale eden ve bunu misyon kabullenen bir Oda olduklarını ifade eden Başkan Alan;

“Sizlerin de yakından takip ettiğiniz gibi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak iş dünyamızla sürekli iç içeyiz.

Sık sık üyelerimizi ve sektör temsilcilerimizi ziyaret ediyor, kendileriyle hem istişarelerde bulunuyor hem de sorunların çözüm yollarını konuşuyoruz.

Üyelerimizin sorunlarını başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğu’na iletiyor ve çözümleri noktasında takipçisi oluyoruz.

Birçok üyemizin bürokrasiye ve mevzuata takılan sorunlarını Bakanlarımızla birebir görüşmeler yaparak giderilmesi yönünde adımlar atıyor ve bunda başarı sağlıyoruz elhamdülillah.

Bizlerin üyelerimize ve iş dünyasına yönelik bu adımları, birçok ilde örnek gösteriliyor ve takdir ediliyor.

Bizlerin bu tavrı, başta TOBB toplantıları olmak üzere hemen her toplantıda gündeme geliyor ve “Elazığ’ın sesi gür çıkıyor” cümlesiyle ifade ediliyor.

Çünkü biz bu şehri seviyoruz. Çünkü biz bu şehri sorunları ile birlikte seviyor ancak sorunların çözümü için bir mum yakmanın mücadelesini veriyoruz.” Dedi.

SAĞIMIZA SOLUMUZA BAKMADAN “BİZ VARIZ DEDİK”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak asıl görevleriyle ilgili önemli çalışmalar ortaya koyup bunu şehrin üretim, istihdam ve ekonomisine yansıtmak gayretinde olduklarını dile getiren Başkan Alan, “Şehrin diğer sorunlarını omuzlamak, gündeme getirmek ve çözümün bir parçası olmak gibi bir misyon üstlendiğimize sizler de şahitlik ediyorsunuz.

Şehir neye ihtiyaç duysa, hemşerilerimiz nerede bir eksiklik hissetse biz orada olduk.

Şairin ifadesiyle; kim var dendiğinde sağımıza solumuza bakmadan ekibimizle birlikte “biz varız” dedik.

Bizler, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizle ilgili her konuda inisiyatif almaktan ve sorunları yüksek sesle dile getirmekten asla geri durmadık, durmayacağız.

Sonuçta bizler icra makamı değil talep makamındayız. Taleplerimiz, şahsi talepler değil, şehrin ve hemşerilerimizin talepleridir.

Bizler bu konuda, hemşerilerimizin ve şehrin sesi ve nefesi olmaya devam edeceğiz.” Dedi.

KAYNAKLAR, ETKİN VE VERİMLİ KULLANILIYOR

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında en önemli hassasiyetlerinden birinin de şeffaflık, azami tasarruf ve kaynakların verimli kullanılması olduğunu dile getiren Başkan Alan; “Hesabını veremeyeceğimiz tek kuruş olmadığı gibi boşa harcanmış tek kuruşumuz dahi yoktur.

Bizler Ticaret ve Sanayi Odamızın her bir kuruşunun hesabını verecek alnı ak, başı dik bir yönetim anlayışı ortaya koyuyoruz.

Gereksiz harcamalardan, lüksten, konfordan ve şatafattan kaçındık. Rutin giderlerimizi olabildiğince düşürdük ve önemli bir tasarruf sağladık. Kasamız bırak açık vermeyi, her zaman dolu oldu.” Dedi.

“BAŞARI, ELAZIĞ TSO BÜYÜK AİLESİNİNDİR”

Kendilerinin tüm çalışmaları başta Meclis ve yönetim kurulu olmak üzere tüm meslek gurupları ve arkalarında dağ gibi duran Ticaret ve Sanayi Odası büyük ailesinin her bir neferinin gayreti, samimiyeti ve fedakârlığı ile gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Alan, “Ben, bizlerle yol yürüyen ve bu başarılarda imzası olan tüm Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimiz ile çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“ÜYELER VE HALKLA İÇ İÇEYİZ”

Halkımızın İdris Alan’ı sadece Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevinden tanımadıklarını ifade eden Başkan Alan, “Sizler İdris Alan’ı bir kardeşiniz, bir ağabeyiniz olarak tanıyor ve biliyorsunuz.

Haksızlık karşısında susmayan, hakikati dile getirmek adına sözünü dudaktan, gözünü budaktan esirgemeyen bir vicdana ve duruşa sahip olduğunu yakından biliyorsunuz.

Sadece iş dünyası ve üyelerimizle değil, her kesimden hemşerilerimizle yakın ve iç içe olduğumuzu biliyorsunuz.

Kolaylıkla ulaşılan, sorunların aktarılması konusunda kapısı her zaman ve her yerde açık olan bir başkan olduğumuza da yakinen şahitsiniz.

Tabi bunlar artı bir meziyet değil, olması gerekenlerdir. Bunu da biliyoruz. Ancak bu şehir, ulaşılamayan, erişilemeyen, halktan kopuk nice yönetici gördü, yaşadı.

Bizim hizmet anlayışımız şudur:

Bizler, görevimizi ve makamımızı, Rabbimizin halkımıza hizmet etme adına bizlere bahşettiği bir imtihan vesilesi görürüz.

Makam ve mevkileri; sağladıkları konfor alanları ve imtiyazlar yerine, hizmete vesile olan bir yol ve araç olarak görüyoruz.

Bugüne kadar da hep böyle gördük, böyle görmeye de devam edeceğiz.” Dedi.

“YENİDEN ADAYIZ”

Tarihi çok net olmamakla birlikte Elazığ TSO’nun Genel Organ Seçimlerinin 2027 yılının ilk çeyreğinde yapılacağını ifade eden Başkan Alan; “Bizler, Rabbimizin şahsımıza nasip ettiği bu görevi hakkıyla yaptığımıza, başta teşvik yasası olmak üzere iş dünyasına ve şehrimize önemli hizmetleri kazandırdığımıza inanıyoruz.

Elbette bunları eksik ve yetersiz bulanlar da olacaktır. Tüm görüşlere ve eleştirilere saygı duyarız.

Ben huzurlarınızda, yapılacak Oda seçimlerinde yeniden aday olacağımı, üyelerimize ve şehrimize hizmet etmeye talipli olacağımı açıklamak istiyorum. Umarız ki bu göreve bir kez daha layık görülür ve en güzel hizmetleri yapmaya devam ederiz.

Elbette Odamıza ve şehrimize hizmet adına Ticaret ve Sanayi Odamıza aday olan arkadaşlarımız çıkacaktır.

Hepsi birbirinden değerli olan bu arkadaşlarıma ben çıktıkları yolda başarılar diliyorum.

Az önce de ifade ettiğim gibi makamlar insanları değil, insanlar makamları yükseltir ve yüceltir.

Aslolan hangi makamda bulunduğunuz değil, bu makamda hangi hizmetleri sunduğunuz bunun için halktan nasıl dua aldığınızdır.” Dedi.

“İŞGEM’DEKİ USULSÜZLÜKLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Bir gazetecinin İŞGEM ile ilgili medyaya yansıyan usulsüzlük iddialarını da cevaplandıran Başkan Alan; “Medyadan takip ettiğimiz bu iddiaların üzerine gidildiğini memnuniyetle görüyoruz. Bu konuda Sayın Valimiz bir soruşturma başlatmış durumda. Konu yargıya da intikal etti diye biliyorum. Tüm iş dünyası gibi bizler de konunun takipçisiyiz.” Dedi.