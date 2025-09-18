Öner; “Amacımız net. Elazığ’da iş kurmak isteyen hiç kimse yalnız kalmasın. Destek arayan her girişimci İŞGEM’e geldiğinde umutla, bilgiyle ve cesaretle ayrılsın. Elazığ üretsin, büyüsün, kendi insanına sahip çıksın.” dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkan Adayı Nurullah Öner, kent genelindeki temaslarını sürdürürken, iş dünyasına yönelik projelerini kamuoyuyla paylaşmaya da devam ediyor.

Elazığ iş dünyasının tanınmış isimlerinden Öner bu kapsamda göreve gelmeleri halinde Elazığ İŞGEM’in altyapısını güçlendireceklerini ve girişimcilere daha etkin destek sağlayacaklarını vurguladı.

“EKSİKLERİ TAMAMLAYARAK, ÜRETİME HAZIR HALE GETİRECEĞİZ”

ETSO Başkan Adayı Nurullah Öner, İŞGEM’i gerçek anlamda çalışır hale getireceklerinin altını çizerek; “İŞGEM bizim için sadece bir bina değil, üretimin, istihdamın ve girişimciliğin kalbi olacak bir merkezdir. Göreve geldiğimizde, eksik olan ne varsa tamamlayacağız. İş yerleri, atölyeler, soğuk hava deposu gibi ihtiyaç duyulan alanları açacağız. Paketleme, işleme, depolama gibi üretime dair her şey hazır hale gelecek. Ortak kullanım alanlarını işler hale getirerek, girişimcilerimizin elini güçlendireceğiz.” dedi.

“GİRİŞİMCİLERE GERÇEK DESTEK VERECEĞİZ”

Girişimcilere destek olacaklarını da dile getiren Başkan Adayı Öner; “İşini kurmak isteyen her bir vatandaşımıza, girişimcimize rehberlik edeceğiz. Bu süreci eğitimlerle, danışmanlıklarla, yol gösteren uzmanlarla birlikte yürüyeceğiz. Fırat Üniversitesi, sanayi temsilcileri ve belediyemizle el ele vererek güçlü bir destek ağı oluşturmayı hedefleyeceğiz. Biz, Elazığ’da üretmek isteyen herkesin yanında olacağız. Çünkü biz inanıyoruz, Elazığ üretecek, Elazığ büyüyecek.” diye konuştu.

“GENÇLER VE KADINLARA POTİZİF AYRIMCILIK UYGULAYACAĞIZ”

Göreve geldiklerinde gençler ve kadınlara da öncelik tanıyacaklarını ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkan Adayı Nurullah Öner; “Göreve geldiğimizde bu merkezde gençlere ve kadınlara öncelik tanıyacağız. Girişimci olmak isteyen her gencin, her kadına destek olacağız. Destekleri, hibeleri, eğitimleri onlar için daha ulaşılabilir hale getireceğiz.” ifadesinde bulundu.

ÖNER’DEN ŞEFFAFLIK VURGUSU

Şeffaflık ve yeni kaynak vurgusu da yapan Öner; “İŞGEM’de her şey açık ve şeffaf olacak. Kim nasıl başvurdu, nasıl seçildi herkes bilecek. Torpil değil, emek konuşacak. Adaletli bir sistem kuracağız ve her altı ayda bir, ne yapıldı, ne kazanıldı halkımızla paylaşacağız. Yeni kaynaklar bulacağız, Elazığ’a yeni yatırımlar getireceğiz. Avrupa Birliği’nden, devlet kurumlarından destek alacağız. Elazığlı iş insanlarını ve gurbetçilerimizi bu sürece dahil edeceğiz. Şehrimize yeni kaynaklar kazandıracağız.” dedi.

“GİRİŞİMCİLİĞİ TEŞVİK EDECEĞİZ, ELAZIĞ’I TANITACAĞIZ”

ETSO Başkan Adayı Nurullah Öner; “Girişimciliği teşvik edeceğiz, Elazığ’ı tanıtacağız. Her yıl “Girişimcilik Zirvesi” düzenleyeceğiz. Başarılı olanları örnek göstereceğiz. İŞGEM’i sadece Elazığ’da değil, Türkiye genelinde tanınır hale getireceğiz ve en önemlisi, sürekli gelişim ve takip içinde olacağız. Kim ne yaptı, ne üretti, nasıl ilerledi takip edeceğiz. Memnuniyet anketleriyle herkesin fikrini alacağız. Girişimini büyütenleri mezun edip, yeni girişimcilere yer açacağız. Amacımız net. Elazığ’da iş kurmak isteyen hiç kimse yalnız kalmasın. Destek arayan her girişimci İŞGEM’e geldiğinde umutla, bilgiyle ve cesaretle ayrılsın. Elazığ üretsin, büyüsün, kendi insanına sahip çıksın.” diyerek sözlerini noktaladı.