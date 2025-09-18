Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile 6 yıl süredir yürütmekte olduğum AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevimden bugün itibarı ile istifa etmiş, emanetimi teslim etmiş bulunuyorum.

Konu ile ilgili olarak ifadelerde bulunmak, hasbihal etmek ve siz değerli basın mensuplarımız ile helalleşmek üzere tertip edeceğimiz basın toplantımızın yeri ve saati bilahare bildirilecektir.Kolaylık ve esenlikler diler, selamlarımı sunarım” dedi.