Van İl Halk Kütüphanesinde her hafta düzenlenen ’masal saati’ ile çocuklar güzel vakit geçiriyor.İl Halk Kütüphanesi bünyesinde kurulan Bebek ve Çocuk Bölümünde, 3-7 yaş arası çocuklar için düzenlenen ’masal saati’ yoğun ilgi görüyor. Her hafta cuma günü çocuk gelişimcisi eşliğinde yapılan etkinliklerle çocuklar unutulmaz anlar yaşıyor. Etkinliklerle ilgili açıklamada bulunan İl Halk Kütüphanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Songül Kaya Örnek, her hafta düzenledikleri ’masal saati’ etkinliğinin artık geleneksel hale dönüştüğünü ifade ederek, ailelerin de bu etkinliğe uyum sağladığını söyledi. Çocuk gelişimcisi Gülşah Erfidan tarafından her hafta düzenli olarak yapılan masal saati etkinliğinde çocukların harika zaman geçirdiğini aktaran Örnek, "Gülşah Erfidan hem bir kütüphane dostu gönüllüsü hem de bir çocuk gelişimcisi. Çocuklar aileleriyle her hafta geliyor. Bazen bir saat bazen iki saat veya daha fazla süre ile havalar güzel ise bahçede, güzel değilse içeride önce kitap okuyoruz. Sonra çocukların motor becerilerini geliştirecek farklı etkinlikler yapıyoruz" dedi.Amaçlarının, kütüphanenin yeni bir sosyal yaşam alanı olduğu vurgusu yapmak olduğunu belirten Örnek, "Kütüphaneler; sadece içinde kitapların olduğu, insanların gidip ders çalıştığı, kitap olduğu birimler, kurumlar değildir. Kütüphaneler, alternatif bir yaşam alanıdır. Onun için aileler de gelsin istiyoruz. Anneler, kadınlar gelsin ve beraberinde çocuklarını da getirsinler istiyoruz. Çünkü kütüphanemizde hem annelere hem yetişkinlere hem de 7’den 70’e herkese hitap eden hem etkinliklerimiz hem materyallerimiz var. Bu vurguyu yapmak istiyoruz. Kütüphanenin artık hayatımızın çok önemli bir parçası olduğunu insanlara göstermek istiyoruz. Çünkü zaman çok hızlı. İnsanlar sürekli bir yerlere koşturuyor, sürekli bir telaş halinde ve şehirlerin arasında kayboluyorlar. Biz onların kütüphanede, bahçesinde, içeride, dışarıda, etkinliklerinde veya kitapların arasında bir nefes alsınlar istiyoruz" ifadelerini kullandı.Her hafta düzenlenen masal saati etkinliğine velilerin yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Örnek, "Velilerin güzel ilgisi var. Onların talepkar olmaları bizi daha çok şevklendiriyor, motivasyonumuz arttırıyor. Onlar talep ettikçe, biz arz etmeye çalışıyoruz. Her hafta kapıda sabırla çocuklarını bekliyorlar. Artık burası bir sınıf haline geldi. Her hafta düzenli gelen veliler var. Aileler çok memnunlar. Haftada bir gün olmasına rağmen bunun daha fazla olmasını istiyorlar" diye konuştu.Bebek ve Çocuk Bölümüne sadece 3-7 yaş arası çocukların alındığını da ifade eden Örnek, ancak kütüphanede farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerin de yapıldığını sözlerine ekledi.Anneler ise masal saati etkinliğinin çocukların gelişimine çok olumlu yansıdığını belirterek, böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.