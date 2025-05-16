Play-off maçlarına 3. turdan katılacak olan Elazığspor’da hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Teknik Direktör Fırat Gül, futbolcular Beykan Şimşek ve Fuat Bavuk açıklamalarda bulundu.Nesine 2. Lig Play-Off 3. Turu için rakibini bekleyen Çimentaş Elazığspor, hazırlıklarına devam ediyor. Tam kadro çalışan Elazığspor’da Teknik Direktör Fırat Gül, futbolcular Beykan Şimşek ve Fuat Bavuk antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.Gül: "Turu geçen biz olacağız"Rakibin kim olacağının önemi olmadığını belirten Teknik Direktör Fırat Gül, "Her iki takımın da güçlü ve zayıf yönleri var. Ama bizim için rakibin kim olduğu önemli değil. Biz Elazığspor olarak sahada oyunumuzu oynamaya ve gerekeni yapmaya odaklıyız. Ligin bitimi sonrası kısa bir ara verdik ve ardından çalışmalarımıza tesislerimizde devam ettik. Oyuncularımız fiziksel olarak diri, mental anlamda da yüksek motivasyona sahip artık maç haftasına girdik ve bundan sonra taktiksel antrenmanlara ağırlık vereceğiz. İlk maçtan avantajlı çıkmak istiyoruz. İnanıyorum ki Elazığ’da turu geçen taraf biz olacağız" dedi." Moral, motivasyon ve performans olarak en üst seviyedeyiz"Elazığspor kaptanı Beykan Şimşek, "Artık ligin sonuna geldik. Yorucu bir süreci geride bıraktık ama şimdi en güzel yere geldik. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ligi ikinci bitirdik ve şimdi hedefimiz play-off finallerini geçip üst lige çıkmak. Moral, motivasyon ve performans olarak en üst seviyedeyiz. Çalışmalarımız ağır ama bir o kadar da keyifli geçiyor. 5-6 gün sonra sahaya çıkacağız. Tüm hazırlığımız 1 Haziran’da bu şehre kupayı getirmek" diye konuştu."Takımda pozitif bir hava var"Golcü Fuat Bavuk ise "Çalışmalarımız yoğun tempoda ama çok verimli geçiyor. Kendimizi fiziksel olarak güçlü, mental olarak da hazır hissediyoruz. Takımda pozitif bir hava var. Rakibimizin kim olduğu önemli değil. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımızda başarı zaten gelecektir. Elazığ halkı bu başarıyı sonuna kadar hak ediyor. Biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Hedefimiz net, bu şehre uzun zamandır beklediği o kupayı getirmek" ifadelerini kullandı.