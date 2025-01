Uzmanlar, enerji içeceklerinin içinde bulunan kafein maddesinin, kalp ve sinir sisteminde rahatsızlıklara neden olabildiğini belirterek uyarılarda bulundu.Son zamanlarda özellikle gençler arasında sıklıkla tüketilen enerji içeceklerinin kalp ve sinir sisteminde rahatsızlıklara neden olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşlara uyarılarda bulundular. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, enerji içeceklerinin özellikle reklamların etkisiyle yanlış bir algı oluşturduğunu ifade ederek bu içeceklerin gençler arasında sanki normal bir gıdaymış gibi kullanıldığını söyledi. Enerji içeceklerinin düzenli beslenme olmadan, beslenme ihtiyacını karşılayacak gıdalar olarak algılandığına dikkat çeken Tuncer, “Gençler ve halk arasında bu büyük bir yanılgıya neden olmaktadır. Çünkü enerji içecekleri belirli sayıda vücuda uyarıcı etkisi olan kafein gibi uyarıcı maddeleri içermekte ve genel bir gıda olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Tabi bunlar gereğinden fazla alındığı zaman özellikle uyarıcı maddeler ve aminoasitler insanlarda başlangıçta kendini iyi hissettirtme hali olmakla beraber özellikle ilaçların etkisi kalktığı zaman yorgunluk etkisi, kalpte çarpıntı, tansiyon yüksekliği gibi belirtilere neden olmaktadır. Bunların aşırı alınması durumunda özellikle yapılan çalışmalarda kalpte ritim bozuklukları ortaya çıkmakta; ani ölümler, kalp bozuklukları gibi hastalıklara neden olmakta ve psikolojik olarak da insanlarda huzursuzluk, yorgunluk, uykusuzluk gibi etkiler olmaktadır. Bu anlamda Dünya Sağlık Örgütü bunu bir salgın olarak uyarmaktadır. Bunun için bu konuda özellikle ailelerin, genç çocuklarına bu konuda uyarı yapmaları önemlidir” dedi.Enerji içeceklerinin 18 yaş altı satılmasının yasak olduğunun Resmi Gazete’de yayınlandığının altını çizen Tuncer, “Maalesef ülkemizde birçok konudaki hassasiyetin azaldığı gibi bu konuda da satıcılar, reklam yapanlar bunlara dikkat etmemekte ve dolayısıyla ‘Z kuşağı’ dediğimiz, her şeye meraklı gençler de kendilerini daha iyi hissetme, daha başarılı olma, daha zihinde olma gibi sebeplerle düzenli beslenme olmadan direk enerji içeceklerine yönelmektedir. Bu da genel vücudunu tehdit eden bir durumdur. Bunun için ailelerin bu konuda çocuklarına uyarılar yapmalarında ciddi faydalar var” ifadelerini kullandı.Türkiye’de son zamanlarda sadece enerji içeceklerinin değil kahve içiminin de çok arttığını belirten Prof. Dr. Mustafa Tuncer, “Ülkemizde bunların aşırı tüketilmesi; kalp çarpıntısı, kalp ritim bozuklukları, tansiyon yükseklikleri gibi hastalıklara neden olabilmekte ve bu yönüyle son zamanlarda polikliniğimize de müracaatların arttığını fark etmekteyiz. Bu da Sağlık Bakanlığımızın bu konuda halkı uyarmasının ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Günlük 100 miligram bir kahve ya da bir filtre kahve normal olarak düşünülmekte fakat bu da toplumlara göre değişkenlik arz etmektedir. Çünkü her toplumun alacağı miktar farklı olmakla beraber şu an günlük bir fincan kahve alımı yeterli görülmektedir. Fakat bu rutin hale getirildiği zaman günlük 100 miligram kahve bile çok gelebilmektedir. Özellikle tansiyon hastası olanların, küçük yaş gruplarının, şeker hastalığı veya kalp hastası olanların mutlaka hem kahve hem de enerji içeceklerden uzak durması önemlidir” diye konuştu.Nöroloji Uzmanı Dr. Ersin Deneri ise enerji içeceklerinin içerdiği kafein maddesi nedeniyle fazla tüketilmesinden kaynaklı sinir sisteminde rahatsızlıklara yola açabildiğine vurgu yaparak, “Bir şeyin fazlası zarar. Bu içecekler de fazla tüketildiği zaman zararlı etkileri ortaya çıkar. Çünkü kafein dediğimiz madde sadece enerji içeceklerde değil; günümüzde çikolatalarda, bazı gazozlarda, cipslerde bile bazı katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bunların tüketiminde bizim sinir sistemi açısından uyanıklığı arttırmak, dikkati arttırmak gibi pozitif etkileri olmakla beraber miktarın arttırılması durumunda günümüzde gençlerin arasında bunu çok sık görmekteyiz. Bu enerji içeceklerini aşırı şekilde tüketimine yönelik bir eğilim olduğunu görüyoruz. Bu noktada kafeinin çok farklı zararlarının özellikle bizim açımızdan dikkati artırmanın dışında kalp kan basınçlarını arttırma gibi ya da başka hormonal değişikliklere yol açma gibi bir takım etkililerinin olduğu biliniyor. Dolayısıyla enerji içeceklerindeki bu kafeinden dolayı onlarda biraz yüksek miktarlarda içeriyorlar. Bizim tükettiğimiz bir fincan kahvede 4-12 miligram kafein alırken, enerji içeceklerinde bu 80-90 miligrama kadar çıkmaktadır. Dolayısıyla bu konuda gençleri ve toplumu uyarmak gerekmektedir. Aileler olsun, esnaf olsun 18 yaşından küçüklere satılmaması noktasında özen göstermeliler. Sonuçta sattıkları gençler bizim çocuklarımız. Hem satmama hem de eğitme, nasihat etme noktasında görevlerini yerine getirirlerse daha iyi olur” dedi.