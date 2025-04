Halk arasında ’Saman’ nezlesi olarak bilinen alerjik rinit hakkında dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, dikkat edilmediği takdirde nezlenin solunum yolu problemlerine ve KOAH gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini söyledi.Elazığ Medilines Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Necdet Özer, halk arasında saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinit hakkında açıklamalarda bulundu. Alerjik rinitin mevsimsel ve yıl boyu görülen iki türü olduğunu belirten Op. Dr. Özer, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında polenlerin artışıyla şikayetlerin yoğunlaştığını ifade etti. Burun akıntısı, gözlerde kaşıntı, sık nezle ve grip, sinüzit ve baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteren hastalığın, ilerleyen dönemlerde solunum yolu problemlerine ve KOAH gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabileceğini söyledi.’’Akciğerlerde KOAH oluşabilir’’Tedavi sürecinde alerjenlerden kaçınmanın önemine dikkat çeken Op. Dr. Özer, ’’Alerjik rinitin belirtileri gözlerde yaşarma, burunda akıntı göz ve burunda kaşınma, sık sık nezle ve grip, sinüzit baş ağrıları gibi üst solunum yolu sıkıntılarına yol açan hastalık türüdür. İlerleyen dönemlerde ise fonksiyonları bozulduğu için akciğerlerde problemler oluşur çünkü direkt ağız solunumu yaptığımızdan dolayı bundan ötürü akciğerlerde KOAH oluşabilir. Buna bağlı olarak, akciğerlerde bozukluk oluştuğunda dolaylı olarak kalp, şeker tansiyon gibi hastalıklara yol açabilir. İnsanların yaşamında ciddi iş gücü ve sağlık kaybına yol açan ciddi bir hastalık türüdür" dedi.’’En sık gözüken saman nezlesidir’’Alerjik rinitin halk arasında saman nezlesi olarak bilindiğini dile getiren Op. Dr. Özer, ’’Bu mevsimsel alerjik rinittir. Diğeri ise yıl boyu gözüken alerjik rinit türüdür. İki çeşit alerjik rinit olarak kabul edilir. En sık gözüken saman nezlesidir. Saman nezlesi de özellikle ilkbahar aylarında, mart, nisan, mayıs bahar aylarında ve eylül, ekim, kasım aylarında çiçek, ağaç tozları ve polen çok fazla olduğundan ötürü alerjik riniti olan hassas insanlarda bu aylarda bu polenlere karşı hassasiyet göstermektedir. Yıl boyu alerjik rinit ise sadece çiçek tozları polenler değil, dünyadaki bütün maddeler, bütün kullanılan eşyalar soluduğumuz her şeye karşı olan alerjik rinittir. Tanı koyulan hastalara rahatlıkla tedavisini yaparız. Hastaya, bir takım önerilerimiz olur. Ve bunları uyguladığımız zamanda yaşam kalitesi yükselerek, tedavisi sağlanır’’ diye konuştu.’’Alerjik rinit tedavi edilir bir hastalıktır’’Son olarak bu hastalığın görüldüğü yaş aralığına değinen Op. Dr. Özer uyarılarda bulunarak, "Tedavide ciddi bir şekilde önce hastanın alerjen olduğu maddeyi tanıyıp, bundan uzaklaştırmak. Bunu yaptıktan sonra, yine hastada bulgular varsa anti-istaminik tedavileri burundan kortizon spreyleri veririz. İleri düzeyde, alerjik riniti bulunan hastaya ağızdan kortizon ilaçlar veririz. Bazen ise alerjik rinitle baş edemeyiz. Baş edemediğimiz zamanda burunda etler polipler ve kompilasyonlar çıkabilir. Çok ileri düzeylerde ise Cerrahi tedavi sağlarız. Günümüzde hemen hemen her yaşta gözüküyor. Eskiden, çocuklarda çok gözükmüyordu ancak neredeyse 1 yaşından sonra her yaşta gözükebiliyor. Ama en çok yaş aralığı bulgusu, 18 ile 25 yaş arasında çıkıyor. Alerjik rinit tedavi edilir bir hastalıktır. Tedavisini sağlayabiliriz bu eziyetleri boşuna çekmeyin. Alerjik rinitin tedavisinde uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallara uymak lazımdır. Bunun içinde bilen uzman bir hekime danışarak bunun tedavisini uygulayarak bu eziyetten kurtulabilirler’’ şeklinde konuştu.