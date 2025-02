TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Vanspor FK, konuk ettiği Menemen Futbol Kulübü’yle 2-2 berabere kaldı.Hakemler: Murat Kasap, Kerem Kalkan, Furkan ŞekerciVanspor FK: Abdulsamed Damlu, Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl, Ahmet Eren (Okan Eken dk. 46) , Özkan Yiğiter, Erdem Seçgin, Eyüp Akcan, Harun Kavaklıdere (Bekir Can Kara dk. 46), Hasan Bilal (Mert Örnek dk. 46), Samed Ali Kaya (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 46)Menemen Futbol Kulübü: Mehmet Enes Sarı, Muhammed Emir Terzi (Erhan Öztürk dk. 82), Onur Akdeniz, Erkan Gövercin (Yiğit Kerem dk. 82), Emre Keskin, Altar Han Hidayetoğlu (Arda Temur dk. 90), Seçim Can Koç, Hakkı Türker, Mazlum Demir, Emirhan Arkutcu, Eyüp PoyrazGol: Bekir Can Kara (dk. 56), Okan Eken (dk. 73-P) (Vanspor FK), Hakkı Türker (dk. 39), Seçim Can Koç. (dk. 90+3) (Menemen Futbol Kulübü)Sarı kartlar: Muhammet Ensar Çavuşoğlu (dk. 45+4) (Vanspor FK), Mazlum Demir (dk. 45+1) (Menemen Futbol Kulübü)