Meteoroloji, Tunceli ve çevreleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.02.2025 Perşembe günü Tunceli’nin il genelinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli (mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave), yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (mevcut kar örtüsünün üzerine 20 cm ve üzeri ilave) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatlive tedbirli olunmalıdır. Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.