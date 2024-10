Iğdır’a bir dizi ziyaret yapmak için gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili açıklamalarda bulundu.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıda güvenliği konusunda önemli bir adım atarak taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaların güncel listesini kamuoyuyla paylaşmıştı.Bir dizi ziyaret yapmak için Iğdır’a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, taklit ve tağşiş ürünler ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bakanı İbrahim Yumaklı konuşmasında, "Çok uzun süredir tüketicilerin en doğal hakkı olan güvenilir gıdaya ulaşma konusunda yaptığımız çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Özellikle bayramlar gibi çok yoğun bir şekilde gıda tüketiminin olduğu zamanlarda dahil olmak üzere sektör denetimleri, spesifik denetimler, gelen şikayetlerin değerlendirilmesi gibi konularda bizim ilgili birimlerimiz denetimlerini yaptılar. Biz hep şunu söyledik. Tüketicimizin güvenilir gıdaya ulaşması en doğal hakkıdır. Buna ilişkin herhangi bir uygunsuzluğu kabul etmiyoruz. Herhangi bir toleransımız olmayacak. Dolayısıyla Türkiye’deki 724 bin işletmenin senede bir kez mutlaka ama farklı gerekçelerle birden fazla denetlenmesi konusuna devam edeceğiz. 7 bin 500 arkadaşım var. Onlar sahada olmaya devam edecekler, denetimlere devam edecekler. Bu yıl 1 milyona yakın denetim yaptık. 16 bin uygunsuzluk tespit ettik. 800 milyona yakın idari para ceza kestik ve bunlardan 368 firma için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ve yine bunların arasında yakaladığımız uygunsuzluğa bağlı olarak işletme kapatmaları gerçekleştirdik. Faaliyeti durdurma, idari para cezası, piyasadan o parti ürünlerin toplanması imha etmek başlığı var. Bunları da gerçekleştirdik. O zaman da bahsetmiştik. Özellikle kanunda yer alan gıda ile ilgili uygunsuzlukları kamuoyuna duyurulması ile ilgili yeni bir sisteme geçeceğimizi söyledik. Eski sistem nasıldı, işte o süreç devam ediyordu ve belli aralıklarla herhangi bir takvimi belli olmayan şekilde kamuoyuna duyurular yapılıyordu. Biz bunu herhangi bir tereddüte meydan vermemek amacıyla bir sistem üzerinden anlık olarak süreci tamamlananların görünmesi şekline çevireceğimizi söylemiştik ve bunu da yaptık. Yani kontrol, analiz, yaptırım ve bunun duyurusu yani bu kapsama girenlerin duyurusu konusunda devreye almış olduk. Ben bu konuda toplumun her kesiminden çok ciddi bir şekilde teşekkür aldığımızı buradan ifade ettim. Yine gıda üretimi yapıp bütün kurallara uyan toplumun güvenilir gıdaya ulaşma konusundaki o hakkını gözeten işletmelerimize de ayrıca buradan sizlerin vasıtasıyla teşekkür etmek istiyorum. Bu sistem aynı şekilde devam edecek. Eğer gerekiyorsa yaptırım ve sonrasında kamuoyu duyurusu ’güvenilirgida.tarimorman.gov.tr’ hesabımızdan yayınlanmaya devam edecek. Bizim bir de Tarım Cebimde uygulamamız var. En kısa zamanda oraya da bunu adapte edeceğiz. Yani web sayfasına girmeden de o uygulamadan bunlara ulaşmak mümkün olabilecek" dedi.Bakan Yumaklı, ’2021 yılındaki tespitler yeni yayınlandı’ gibi bazı eleştiriler olduğuna dair soruya da, "Bu bir süreç. Yani o önceki dönemde yine metodolojik olarak bunlar yapılıyordu ancak her işletmenin bizim tespitlerimiz sonrası kendilerine yapılan bildirimden sonra yasal hakları var. Bunlara itiraz etme hakkı, yeniden analiz edilmesini isteme hakkı vesaire gibi. Dolayısıyla biz o sürecin tamamlanması gerçekleşmiş olanların buyurusunu yapıyoruz. Bu şekilde de yapmaya devam edeceğiz. Yani oradaki önceki yıllardan gelme konusu bizim sürecimizle ilgili değil. Bu konuda firmaların, kurumların kendi yasal haklarının kullanması çok sık gerçekleşen bir şey değil açıkçası. Yani toplamda bir bütünün içerisinde belli bir oranın olması demek ki o sistemin tamamının öyle olacağı anlamına gelmez. Dolayısıyla biz bahsetmiş olduğumuz şekilde kamuoyuna bu duyurularımızı yapmaya devam ediyoruz" şeklinde cevap verdi."Vatandaşımızın sağlığını tehlikeye düşürecek gıda üretimleri, uygulamalar veya etiketinde yazıldığı şekilde o ürünü üretmeyip üreticinin yanıltması konusunda herhangi bir toleransımız olmayacaktır"’Hala satışı devam eden ürünler, gıdalar var. Bunların satışının devam etmesi normal mi?’ sorusuna ise Bakan Yumaklı, "Biz kontrollerimizi yaptığımızda herhangi bir ürünün satışı aşamasında o parti eğer bir uygunsuzluğa sahipse onunla ilgili gereken uygulamaları yapıyoruz. Yani tespit, analizden sonra onların piyasadan çekilmesi, imha edilmesi gibi hususlar gerçekleşiyor ancak her üretimin de bütün partilerinin aynı içeriğe sahip olacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla herhangi bir uygunsuzluk içermeyen ürünlerin satışı elbette devam edecek, buna şöyle bir örnek vereyim. Örneğin peynirin içerisinde bitkisel yağ kullanılır ama biz bakıyoruz, onun bitkisel yağ kullanıldığına dair hem kodeks de yok o ayrı konu, hem de herhangi bir ibare yok. O hangi partideyse biz onları toplayıp imha ediyoruz ancak diğer partilerin de olması gerektiği gibi o ürünü üretmesi, ona söyleyecek herhangi bir şey yok. Onun üretimi ve satışı devam etmiş oluyor. Ben tekraren şunu söylemek istiyorum. Bu bir bütün ve bu mücadele, hem bizler hem de vatandaşlarımız hem de tüketicinin bütün haklarına riayet eden üreticilerimizle birlikte yürüteceğimiz bir mücadele. Toplamda bütün işletmelerimizi aynı kefeye koymak gibi bir yanlışa düşmemek gerek ancak şunun altını çizelim; vatandaşımızın sağlığını tehlikeye düşürecek gıda üretimleri ya da uygulamalar veya belirlendiği şekilde etiketinde yazıldığı şekilde o ürünü üretmeyip üreticinin yanıltması konusunda herhangi bir toleransımız olmayacaktır" dedi.