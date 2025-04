Van’ın Erciş ilçesinde görev yapan Serpil Çürük isimli öğretmen, yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda Birleşik Krallık tarafından düzenlenen She Inspires Awards (İlham Veren Ödüller) bünyesinde 4 ayrı kategoride aday gösterildi.Çakırbey Mehmet Demir Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Serpil Çürük, yaptığı çalışmalar neticesinde 2025 yılı ‘She Inspires Awards’e aday gösterildi. Bu yıl öğrencileriyle okulda yaptığı etkinlikleri platform ile paylaşan Serpil Öğretmen; "Değişim Öncüsü", "STEM", "Liderlik" ve "Yükselen Yıldız" kategorilerinde aday gösterildi. 10 Haziran 2025 tarihinde yapılacak değerlendirme sonucunda platform tarafından finalistler açıklanacak.Açıklamalarda bulunan Serpil Çürük, Türkiye’deki Scientix elçilerinden biri olduğunu ve Van’da STEM koordinatörü olduğunu belirterek, "Van’ın Erciş ilçesinde görev yapmaktayım. Birleşik Krallığa ait She Inspires Awards adlı bir platform var. Ben de buraya yaptığım çalışmaları kanıtlarıyla birlikte yüklemiştim. Öncelikle STEM kategorisinden bu yıl için aday gösterildiğimi öğrendim ve ardından üç farklı kategoride aday gösterildiğimi öğrendim. ‘Yükselen Yıldızlar, Lider Kadınlar ve Değişim Öncüsü’ kategorilerinde de aday gösterildim ve tabii ki çok mutlu oldum. Biz burada uluslararası ya da ulusal düzeyde birçok yarışma ve projeye dahil olmaya çalışıyoruz. İlk defa uluslararası bir alanda ve böyle önemli bir platformda aday gösterilmiş olmak beni tabii ki çok onura etti. Umuyorum ki finalistlerin içerisinde olurum ve ülkemi böyle bir alanda temsil etme fırsatına erişmiş olurum" dedi.Okul Müdür Yardımcısı Sedat Macit ise 6 yıldır Serpil Öğretmen ile beraber çalıştıklarını belirterek, "Okulumuzu her platformda en güzel şekilde temsil etti. Okulumuzun ismini her yerde duyurduğu için öncelikle hocama çok teşekkür ediyoruz. Okul idaresi olarak başarılarının devamını diliyoruz. Daha çok platformlarda yer alırız diye tekrardan teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Öğrenci Abdullah Arıcı ise birçok yarışmaya katıldıklarını belirterek, "Bir köy okulu olmamıza rağmen merkezdeki okullardan daha iyi projeler yapıyoruz. Serpil Öğretmenimin desteğiyle okul içinde ve okul dışında farklı projeler yapıyoruz. Robotlarla kodlama yapıyoruz ve çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Yurt dışındaki öğrencilerle bu odada bilgisayar ortamında İngilizce konuşarak görüş alışverişinde bulunuyoruz. Serpil Hocam bizi çok heyecanlandırıyor ve çok eğlendiriyor. Bundan dolayı Serpil Hocama çok teşekkür ederim" diye konuştu.