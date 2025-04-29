Van Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde özel çocuklar doyasıya eğlendi.Engelli bireylerin toplumla bütünleşmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Engelli ve Yaşlı Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Parkı’nda özel çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Düzenlenen şenlikte bir araya gelen özel çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle uçurtma uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.Uçurtma şenliğine çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterirken, çocuklara Van Büyükşehir Belediyesi tarafından uçurtma dağıtıldı. Çocuklar, birbirinden güzel uçurtmaları uçurarak unutulmaz bir gün yaşadı. Özel çocukların bu etkinlikle doğayla ve baharın coşkusuyla buluştuklarını belirten Eğitimci Fadime Demir, "Özel çocuklarımızla baharın coşkusunu gökyüzüne saldığımız uçurtmalarla kutladık. Çocuklarımız uçurtmaların peşinden koşarken hem eğlendi hem de öğrendiler. Bu tür etkinlikler çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimleri üzerinde etkisi var. Çocuklarımızın yüzündeki o saf mutluluğa tanıklık ettik. Bu etkinlik için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.Etkinliğe ailece katıldıklarını ifade eden Mekin Güleç ise burada kendilerinin ve çocuklarının güzel vakit geçirdiklerini belirterek, bu tür etkinliklerin özel çocuklar için önemli olduğunu söyledi.Alanda bulunan Atlı Polis Birliği özel çocuklar tarafından ilgi görürken, polislerin eşliğinde atları seven çocuklar hatıra fotoğrafı çekti. Şenlik halayla son buldu.