“MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN YENİDEN YÜKSELİŞİNE HEP BİRLİKTE ŞAHİT OLALIM”

Satıcı, yaptığı davet çağrısında, partinin kurulduğu günden bu yana milli görüş anlayışıyla yürüttüğü çalışmaların Türkiye genelinde büyük bir karşılık bulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yeniden Refah Partimiz, kısa sürede milletimizin gönlünde yer edinmiş, milli ve manevi değerlerimizi merkeze alan politikalarıyla ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmaya başlamıştır. 16 Kasım’da yapılacak olan 3. Büyük Kongremiz, bu güçlü yürüyüşün yeni bir dönüm noktası olacaktır. Tüm hemşehrilerimizi, gönüldaşlarımızı ve dava arkadaşlarımızı bu tarihi günde Ankara’da bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum.”

“ADİL DÜZEN VE AHLAKLI SİYASET ANLAYIŞINI YENİDEN HAKİM KILACAĞIZ”

Salih Satıcı, konuşmasının devamında Yeniden Refah Partisi’nin yalnızca bir siyasi hareket değil, aynı zamanda ahlaklı ve adaletli bir yönetim anlayışını temsil ettiğini vurguladı.

“Bugün ülkemizin her alanda yeniden ‘adil düzen’e ve ‘ahlaklı siyasete’ ihtiyacı vardır. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın liderliğinde, hem yerelde hem genelde milletimizin refahı, huzuru ve adaleti için büyük bir gayret içerisindeyiz. 3. Büyük Kongremiz, bu kararlılığımızı tüm Türkiye’ye bir kez daha göstereceğimiz tarihi bir gün olacaktır.”

TEŞKİLATLARDAN YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Parti teşkilatlarının Türkiye’nin dört bir yanından kongreye yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Elazığ teşkilatının da geniş bir katılımla Ankara’ya gideceği ifade edildi.

Kongrede, Yeniden Refah Partisi’nin yeni dönem yol haritası açıklanacak; ekonomi, tarım, gençlik, aile ve sosyal politikalar alanında yeni projelerin tanıtılması bekleniyor.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Salih Satıcı, kongrenin yalnızca bir siyasi etkinlik değil, aynı zamanda milli görüş camiasının büyük bir kardeşlik buluşması olacağını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:“Bu kongre, inançlı kadroların yeniden dirilişine sahne olacak. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek daha güçlü bir Türkiye için yola devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimi bu tarihi güne tanıklık etmeye, Yeniden Refah Partimizin büyük yürüyüşüne destek olmaya davet ediyorum.”