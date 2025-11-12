6 ekip halinde toplam 30 köyde gerçekleştirilen Köy taraması çalışmalarında; Saadet Partisinin köy temsilcileri, köy muhtarları, köy imamları ve vatandaşlarla bir araya gelindi. Saadet partisi yetkilileri, köylerin sorunlarını ilk ağızdan dinleyip ilgli kurumlara iletmek üzere notlarını aldı. Yeni köy temsilcierinin atanıp, mevcutların ziyaret edildiği programda Saadet Partisine çok sayıda yeni üye kaydı gerçekleştirildi.

Saadet Partisi İl Başkanı Yunus Emre YÜKSEL konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamalarında;Merkez Köylerimiz birçok konuda mahrum bırakılmış durumda. Yıllardan beri ova köylerimizi sulayan kanallardan su gelmemesi üzerine milyonluk yatırımlar heba olmuş ve yıkılarak ortadan kaldırılmıştır. Birçok çiftçimiz susuzluk nedeniyle ağaçlarının kuruduğundan ve tarım yapamadığından bahsediyor. 10 yıllardır çözülemeyen bu sorun yine birçok çiftçimizin çiftçiliği bırakmasına neden olmuştur. Kapalı sulama sisteminin biran evvel devre alınması elzemdir. Yine köy okullarının kapatılması köye ve köylüye yapılan en büyük ihanettir. Köyünde eğitim hizmeti alamayan aileler kentlere göçün yolunu tutmuş ve bu nedenle köyler boşalmış, neredeyse birçok köyde genç nüfus kalmamıştır. Bunun hem ekonomik hem sosyolojik etkisini maalesef hep beraber yaşıyoruz. 20-25 yıl evvel köy okulu, köy evi, köy sağlık evlerinin kurulduğu, gelişen teknolojiyle doğalgaz, şebeke suyu kanalizasyon gibi hizmetlerin köylerimize kavuşturulup köyün cazip hale getirilmesi gerekirken, hali hazırda var olanlarda kapatılarak köylünün toprağını terk etmesi amaçlanmaktadır. Saadet İktidarında bu hizmetlerin nasıl yapılması gerektiğini hep beraber göreceğiz inşallah”. dedi. ‎

