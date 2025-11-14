Çalışanlarla doğrudan temas kuran ve sahada sendikal iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan Ertürk, Elazığ Belediyesi’ne bağlı birimlerin yanı sıra ilçe ve belde belediyelerine de ziyaretler gerçekleştiriyor.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARINA VE BİRİM MÜDÜRLERİNE ZİYARET

Programı kapsamında Murat Ertürk, Elazığ Belediye Başkan Yardımcıları Nazif Bilginoğlu, Sabahattin Uçar, Mehmet Sabuncu ve Mustafa Pirinççi’yi makamlarında ziyaret etti.

Ertürk ayrıca, Elazığ Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan birim müdürlerini de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

MERKEZ HİZMET BİNASINDA PERSONELLERLE BULUŞMA

Ziyaret programına Elazığ Belediyesi Merkez Hizmet Binası’nda görev yapan personellerle bir araya gelerek devam eden Ertürk, çalışanların taleplerini ve önerilerini yerinde dinledi.

Sendikanın çalışanlar için yalnızca bir temsil kurumu değil, aynı zamanda dayanışma ve çözüm merkezi olduğunu vurgulayan Ertürk, çalışanlardan seçim sürecinde destek talebinde bulundu.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARA TRANSFER İSTASYONU ZİYARETİ

Ertürk’ün bir sonraki durağı, Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Ara Transfer İstasyonu oldu. Burada görev yapan şoförler ve personellerle bir araya gelen Ertürk, çalışma koşulları hakkında bilgi aldı.

Sahada özveriyle görev yapan çalışanlara teşekkür eden Ertürk, “Belediye hizmetlerinin bel kemiğini sahada fedakârca görev yapan emekçiler oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca sendikal çalışmalar ve üyelerin beklentileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

İLÇE VE BELDE TEMASLARI: AKÇAKİRAZ ZİYARETİ

Merkezdeki temaslarının ardından saha programını ilçe ve beldelere taşıyan Ertürk, Akçakiraz Belde Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Akçakiraz Belediyesi personeliyle de bir araya gelen Ertürk, çalışanların sorunlarını dinledi, sendikanın çalışma hayatındaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu ve personelden destek istedi.

“BİRLİKTE ÜRETEREK GÜÇLENECEĞİZ”

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Murat Ertürk, sendikanın gücünü üyelerinden aldığını belirterek şunları söyledi:

“Sendikal mücadelenin yalnızca masa başında değil, sahada, emekçilerin arasında ve onların gerçek sorunlarına dokunarak yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Her bir üyemizin sesine kulak vermek, taleplerini doğrudan dinlemek ve bu doğrultuda adımlar atmak en temel önceliğimizdir. Amacımız; birlikte üretmek, birlikte güçlenmektir.”

Ertürk, sendikal çalışmalarda iletişimi daha etkin hale getirmeyi, çalışanların ihtiyaçlarını doğrudan sahadan tespit ederek kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, daha katılımcı ve çözüm odaklı bir sendikal yapının inşası için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube seçimleri öncesinde saha çalışmalarının hız kazandığı ve Başkan Adayı Murat Ertürk’ün gerçekleştirdiği ziyaretlerin çalışanlar arasında olumlu karşılandığı gözlemlendi.

