Timur Gök; “Ordu ilinde yapılan sürekli işçi alımı kurası sonrasında ortaya çıkan tartışmalar, kamuoyunun sağlık alanındaki personel alımlarına olan güvenini ciddi şekilde sarsmıştır. Sağlık Bakanlığı her ne kadar iddiaların asılsız olduğunu açıklasa da, asıl sorun kura yöntemiyle personel alımı yapılmasıdır. Kura sistemi hem liyakati gölgelemiş hem de şeffaflık konusunda yeni soru işaretleri ortaya çıkarmıştır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada TÜİK soyadı istatistikleri, başvuru sayıları ve kura sonuçları paylaşılmış olsa da, her tartışmada benzer iddiaların gündeme gelmesi, bu yöntemin toplumda bir güven sorunu oluşturduğunu açıkça göstermektedir.

Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası olarak hep dile getirdiğimiz görüşümüz nettir: Sağlık gibi kritik ve hassas bir alanda personel alımlarının kura ile yapılması doğru değildir. Kura yöntemi adaleti sağlamadığı gibi, eğitim alarak emek veren binlerce gencin hakkını zedelemektedir. Sağlık hizmeti bir bütündür ve temizlik personelinden güvenlik görevlisine kadar her bir çalışan sağlık sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle personel alımlarında objektif bir değerlendirme olan KPSS esas alınmalıdır.

Sağlık Bakanlığı’nın sürekli işçi alımı uygulamasına son vermesi, bundan sonraki tüm alımların KPSS puan üstünlüğüne göre memur statüsünde yapılması gerekmektedir. Liyakat, hakkaniyet ve şeffaflığın sağlanmasının yolu budur. Kura sistemi sürdürülebilir bir yöntem değildir ve artık kaldırılmalıdır.

Bizler Tüm Sağlık Çalışanları Sendikası olarak, sağlık alanında adaletli, şeffaf ve liyakate dayalı bir istihdam politikasının hayata geçirilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu kurumlarına olan güvenin yeniden tesis edilmesi ve sağlık çalışanlarının hakkının korunması adına gerekli tüm girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz”dedi.