1980 yılında kurulan ve modern kadın giyiminin güçlü temsilcilerinden biri olarak bilinen Batik, sezonun en merak edilen parçalarını net yüzde 50 indirimle satışa sunuyor.

ELAZIĞ’IN EN İŞLEK NOKTASINDA HİZMET VERİYOR

Batik’in Elazığ mağazası, şehrin yoğun ziyaret edilen bölgelerinden biri olan Sürsürü Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde faaliyet gösteriyor. Açıldığı günden bu yana Elazığlı kadınların ilgi odağı haline gelen mağaza; ferah konsepti, güler yüzlü personeli ve modern ürün yerleşimiyle alışveriş konforunu artırıyor.

Hem günlük giyim hem de özel günlere uygun tasarımlarıyla öne çıkan Batik, Elazığ mağazasında yeni sezonun tüm ürün gruplarını avantajlı fiyatlarla sunmaya başladı.

KAMPANYA 3 GÜN SÜRECEK: 15–17 KASIM

Batik’in büyük indirimi yalnızca üç gün boyunca geçerli olacak.Kampanya kapsamında elbiseler, gömlekler, tunikler, ceketler, pantolonlar ve dış giyim ürünleri dahil olmak üzere tüm yeni sezon ürünleri yarı fiyatına satılacak. Özellikle mevsimlik montlar, triko kazaklar ve kombinlenebilir ofis giyim parçalarının yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

HER YAŞA HİTAP EDEN GENİŞ KOLEKSİYON

Batik, yıllardır modern, rahat ve çağdaş çizgileri bir araya getiren tasarımlarıyla tanınıyor.

Çalışan kadınlar için şık ve ciddi ofis kombinleri

Günlük şıklığı tercih edenler için rahat ve modern kesimler

Özel günlerde zarafeti öne çıkaran iddialı elbiseler

Her mevsime uygun dış giyim seçenekleri

Batik’in Elazığ mağazası, yeni sezon tasarımlarını müşterilere sunarken, kalite ve rahatlık arayan geniş bir kitleye hitap ediyor. Şıklığı yarı fiyatına keşfetmek isteyen tüm Elazığlıları Batik mağazasına bekliyoruz!