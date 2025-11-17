Elazığ Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında şehir genelinde dikkat çekici bir farkındalık projesi hayata geçirdi. Kentin birçok noktasındaki trafik ışıkları, kadına yönelik şiddete dikkat çeken özel mesajlarla güncellendi.

TRAFİK IŞIKLARINDA KADINA ŞİDDETE KARŞI MESAJLAR

Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma kapsamında sinyalizasyon sistemlerine “Şiddete Hayır, Kadına Saygı” çeşitli sloganlar yerleştirildi.