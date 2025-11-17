2 Ekim 2025 tarihinde başlayan başvurularda; bir firmanın azami 1,5 milyon TL’ye kadar kredi kullanabileceğini, kredi hacminin değişerek 50 milyar TL’ye yükseldiğini ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Odamıza kayıtlı KOBİ üyelerimiz 2 Ekim 2025 tarihinden itibaren kredi başvurusu yapan Kobiler, Nefes Kredisi kapsamında bir firmanın azami 1,5 milyon TL’ye kadar kredi kullanabileceğini, kredi hacminin toplam büyüklüğü ise 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildiği açıklandı.

Krediler, ilk 6 ayı anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli, kredi 24 aya kadar yüzde 33,24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak. Başvurular; Halkbank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerinden yapılabilecek."

Ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasında kritik rol oynayan KOBİ’lere uygun şartlarda finansman imkânı tekrar sunmak adına önemli bir adım atan TOBB Başkanı Sn. Rifat Hicarcıklıoğlu'na teşekkür ettiklerini ifade eden Başkan Alan, TOBB ve Elazığ TSO olarak her zaman ve zeminde reel sektörün yanında olmaya devam edeceklerini dile getirerek finansa ulaşmada zorluk çeken iş insanlarımızın miktarı arttırılan nefes kredisi ile önemli bir rahatlık yaşayacaklarını ve bu kredinin işletmelere hayırlı olması dileğinde bulundu.