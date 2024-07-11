Düğün ve tatil sezonunda olduğumuz şu günlerde vatandaşa yerel esnaftan alışveriş yapmaları için çağrıda bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Yerle bir olan şehrimizin ekonomisini ve psikolojisini hep birlikte ayağa kaldırmamız lazım. Ticari hareketliliği ne kadar hızlandırırsak o kadar hızlı ayağa kalkarız” dedi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Büyükşehir Belediye Binası yanında bulunan Malatya Geçici Ticaret Merkezini ziyaret etti.Geçici işyerlerinde faaliyet yürüten firmaları ziyaret eden Başkan Sadıkoğlu, sorunları dinleyerek esnafın taleplerini not aldı. Sorunların ivedi şekilde çözüme kavuşmasını için yetkililere seslendi.Geçici Ticaret Merkezinin temizlik, ışıklandırma ve güvenlik tedbirlerinin daha da artırılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, vatandaşın yürüyüş kısımlarının üstünün yazın güneşten, kışın yağmurdan korunacak şekilde kapatılması için valilik ve büyükşehir belediyesi ile görüşmeler sağlayacağını belirtti.Vatandaşa da alışverişlerini geçici iş yerlerinden yapmaları için çağrıda bulunan Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubatta yerle bir olan şehrimizin ekonomisini ve psikolojisini hep birlikte ayağa kaldırmamız lazım. Şehrimizin muhtelif yerlerinde kurulan konteyner çarşılarda her sektörden firmalarımız var. Tatil dönemindeyiz, üstelik düğün sezonu, vatandaşımızın alışverişlerini konteynerlerdeki esnaflarımızdan yapmalarını rica ediyorum. Global firmalardan ziyade, yerel esnafımıza fırsat tanıyın, alışverişinizi onlardan yapın. Şehrimizdeki ticari hareketliliği ne kadar hızlandırırsak o kadar hızlı ayağa kalkarız. Vatandaşımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.Geçici işyerlerinde faaliyet yürüten esnaflar da Başkan Sadıkoğlu’nun ziyaretinden dolayı memnun olduklarını belirterek, desteğinden dolayı teşekkür ettiler.