Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 66,8 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 66,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 60,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 87,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 65,1 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 80,6 arttı.Toplam ciro aylık yüzde 0,8 arttıSanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 0,8 arttı.Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 5,7 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 azaldı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,4 arttı.