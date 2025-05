Ağrı’nın Patnos ilçesinde "Bilim Sanat ve Eğitim Şöleni " düzenlendi.Bilim ve Sanat Merkezlerinin yıl sonu etkinlikleri kapsamında, Patnos ilçe milli eğitim müdürlü iş birliği ile "Bilim Sanat ve Eğitim Şöleni " düzenlendi. Patnos 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor salonunda yapılan etkinlikte bir çok okuldan öğrencilerin yaptığı projeler yanı sıra Patnos Halk Eğitim merkezi müdürlüğü kursiyerleri tarafından yapılan el işi ,resim, dikiş nakış işleri ve Patnos Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma müdürlüğü bünyesinde bulunan ADEM 1 VE ADEM 2 kursiyerleri tarafından yapılan el sanatları sergilendi. "Bilim Sanat ve Eğitim Şöleni " birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.Program açılışında miniklerin halk oyunları gösterisi, izleyenlerden tam not aldı. Gençlerin zeybek gösterisi de katılımcıların beğenisini topladı.Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam, "Her fırsatta dile getiriyoruz, gençler bizim her şeyimiz diyoruz. Sizler bizim yarınlara güvenle bakma sebebimizsiniz. Sorunu fark eden, çözüm arayan ve üreten gençlere ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin yıl boyunca ortaya koyduğu emeklerin, projelerin ve yeni fikirlerin hepsini görmek bizler için gurur vericiydi. Bütün gençlerimizin yolu açık olsun. Başarılarınızın devamını dilerim" dedi.Bilim Sanat ve Eğitim Şöleni’ne Patnos Kaymakamı Hasan Taş, Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, Patnos Cezaevi Savcısı Emin Burak Sürezli, Ak Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, İl Encümenleri, İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Şahin Yaman, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, Daire Amirleri ve diğer protokol üyeleri teşrif etmişlerdir.