Atatürk Üniversitesi, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekmek ve Gazze için kalıcı bir hatıra bırakmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi ile İlahiyat Fakültesi Nihâvend Mûsikî Kulübü iş birliğiyle düzenlenen program kapsamında "Gazze Hatıra Ormanı" için ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.Atatürk Üniversitesi Batı Yerleşkesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi mevkiinde gerçekleştirilen programa; Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yılmaz ile Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Altun, Nihâvend Mûsikî Kulübü Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa Özfidan, fakülte dekanları, akademik-idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Altun: "Bugün burada sadece bir fidan dikmiyoruz. Aynı zamanda Gazze’de yaşanan yıkıma karşı insanlığın, vicdanın ve dayanışmanın sesini yükseltiyoruz. Her bir fidan, Filistinli çocukların yarınlara olan umudu, bizlerin ise sorumluluğudur" dedi.Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz, İnsanlığın Ortak Değerlerini Savunarak Yol Almayı Görev Bilmektedir"Fidan dikim töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Gazze Hatıra Ormanı’nın yalnızca bir çevre projesi değil, aynı zamanda bir vicdan projesi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Her fidan bir umuttur. Bugün burada dikilen her fidan, savaşın kararttığı bir coğrafyada yeniden filizlenen hayatın, umudun ve barışın temsilidir. Üniversitemiz, sadece bilimsel çalışmalarla değil; aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini savunarak da yol almayı görev bilmektedir. Gazze’de yaşanan acılara sessiz kalmayan gençlerimizle gurur duyuyor, bu anlamlı projeye katkı sunan tüm paydaşlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu orman, mazlumların sesi olacak, geleceğe taşıyacağımız bir vicdan anıtı olacaktır."Etkinlik kapsamında Nihâvend Mûsikî Kulübü’nün duygusal ezgileri eşliğinde gerçekleştirilen fidan dikim töreni, katılımcılara hem hüzünlü hem de umut dolu anlar yaşattı. Öğrenciler, diktikleri fidanların yanında Filistinli kardeşlerine dualarını ve desteklerini ilettiler.Atatürk Üniversitesi, sosyal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü bu tarz faaliyetlerle hem çevreye hem de insanlığa karşı duyarlılık oluşturmayı sürdürüyor. "Gazze Hatıra Ormanı" projesi de bu duyarlılığın simgelerinden biri olarak üniversite kampüsünde yeşermeye devam edecek.