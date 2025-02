Van’da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından 290 bin öğrenci ile 18 bin 635 öğretmen ders başı yaptı.Yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler ve öğretmenler yeniden ders başı yaptı. Yoğun bir akademik takvim ve sınav süreciyle devam edecek olan ikinci dönem, 28 Mart 2025 Cuma günü başlayacak olan 9 günlük ara tatilin ardından 20 Haziran’da sona erecek.Okulların ders başı yapmasıyla ilgili bir açıklamada bulunan Van İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, "Yeni bir döneme, yeni umutların ve hedeflerin ışığında adım atmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Eğitim yolculuğu, tıpkı hayat gibi sabır, emek ve gayretle ilmek ilmek dokunan kutsal bir yolculuktur. Bu yolculukta her bir öğrencimizin bilgiyle mücehhez olmuş, ahlak ve erdemle yoğrulmuş bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur" dedi.Açıklamasında öğretmen ve öğrencilere seslenen Aras, "Değerli öğretmenlerimiz; yüreğinizde taşıdığınız idealist ruh ve tükenmez sabrınızla öğrencilerimize yol göstermeye devam edeceksiniz. Siz kıymetli öğrencilerimiz; sizler geleceğe uzanan bu köprünün temel taşlarısınız; her adımınızla ülkemizin yarınlarını inşa ediyorsunuz. Bu süreçte her bir öğretmenimizin rehberliğine, velilerimizin desteğine ve öğrencilerimizin gayretine büyük önem veriyoruz. Yeni dönemin eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, başarılarla dolu bir dönem geçirmenizi temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.