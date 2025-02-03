Elazığ’da şap hastalığı nedeniyle karantina uygulanan 3 ilçede ekiplerin çalışmaları sürüyor.Elazığ’da şap hastalığı nedeniyle karantina uygulanan Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerinde ekiplerin incelemeleri sürüyor. İncelemeler çerçevesinde Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen, Karakoçan ilçesi Bahçecik köyünde üreticiler ile görüştü. Üreticiler den bilgi alan ve bilgilendirmeler de bulunan Taşkesen, karantina uygulamasına üreticilerin eksiksiz uymalarını talep etti.Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen, "Elazığ’ın çevrelerinde son zamanlarda şap hastalığı baş gösterdi. Kovancılar, Karakoçan ve Palu ilçelerimizde de maalesef şap hastalığına rastlandı. Son 10 gündür arkadaşlarımız sahada üreticiler ile birlikte gerekli çalışmaları yapıyorlar. Şap hastalığı teşhisi konulduktan bu yana uzmanlarımız ilçelerimizde gerekli incelemeleri yaptı. Şimdi karantina uygulamasına gittik. Bu karantina uygulamasına üreticilerimizin eksiksiz uymalarını talep ediyoruz. Karantinaya sadece il ilçe müdürlükleri değil, belediyelerimiz, mezbahanelerimiz, STK’ların tamamı bu konuya hassasiyet göstermeleri gerekir. Hayvanların bir yerden başka bir yere taşınması halinde beraberinde hastalığı da mutlaka taşıyacaktır. Dışarıdan da hastalık olan bölgelere sağlıklı hayvan girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda tüm paydaş ve üreticilerin hassasiyet göstermesini istiyoruz. Karantinamız 3 ilçede uygulanmaktadır. Diğer illerimiz de de buradan hayvan geçişleriyle ilgili konularda üreticilerin dikkatli olmasını istiyoruz. Bu hastalıkta en önemli konu aşılamadır. Üreticilerimizin mutlaka 6 ay da bir hayvanlarına tüm aşılarını yaptırmaları gerekir" diye konuştu.