Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından köy ve mahalle muhtarlarına yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.Muş’ta, uyuşturucu ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmenevinde düzenlenen seminere katılan muhtarlar, bağımlılıkla mücadeledeki önemi ve toplumsal etkileri üzerine bilgilendirildi. Muş İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu, tarafından verilen eğitimlerle madde bağımlılığına karşı farkındalığın artırılmasını amaçladı.İl genelindeki muhtarlar, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği seminerde, uyuşturucu kullanımının bireyler ve toplum üzerindeki yıkıcı etkileri ele alındı. Özellikle gençleri bu tehlikeden koruma konusunda erken müdahalenin öneminin vurgulandığı seminerde, çocukların davranışlarındaki değişimlerin erken dönemde fark edilmesinin bağımlılıkla mücadelede kritik bir adım olduğuna dikkat çekildi.Seminerde bir konuşma yapan Muş Valisi Avni Çakır, uyuşturucunun sadece bireylerin değil, ailelerin ve toplumun geleceğini tehdit ettiğini belirterek, bu konuda herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Muş’ta yürütülen çalışmaların önemine değinerek, toplumun her kesiminin bu mücadelede aktif rol almasının başarıyı artıracağına vurgu yapan Vali Çakır, “2 gün önce yaşamış olduğumuz bu elim yangın olayı; maalesef hem ülkemizi, hem dünyayı, hem de bizleri derinden sarmıştır. Bu durum nedeniyle hem şahsım, hem sizler adına, hem de kadirşinas Muş halkı adına burada hayatını kaybeden her bir vatandaşımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Allah ailelerine sabır versin. Benzer olaylar bir daha ülkemizde yaşanmasın inşallah. Bugünkü toplanma konumuz da bir doğal afet halini yavaş yavaş almak üzere. O yüzden gereken tedbirleri, insani tedbirleri, eğer bizler şimdi almazsak, üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmezsek, maalesef bu bağımlılık dediğimiz konunun dehşeti, söylenenlerden çok daha farklı. Biz, ilimizde kurum ve kuruluşlarımızla uyuşturucu ile mücadele konusunda sürekli neler yapabiliriz? Nasıl bir canı kurtarabiliriz? Bir yavrumuzu bu batağa girmeden nasıl kurtarabiliriz? Arayışı içerisindeyiz” dedi.Mahalle ve köy muhtarları olmadan başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını da dile getiren Vali Çakır, “O yüzden sizlere de bu konuda dikkat etmemiz gereken hususlar, tehlikenin büyüklüğü ve buradaki imkânlarımızla ilgili bilgi verecekler. Siz muhtarlarımız olarak bu mücadelenin içinde öncü kişiler olarak var olacaksınız, zaten de vardınız. İnşallah daha güçlü bir şekilde bu sürecin içerisinde yer alacaksınız. Çocukların davranışlarında ne tür farklılıklar var? Ne tür tehlikelere işaret ediyor? Bunları iyi okumamız lazım. İş işten geçtikten sonra maalesef karamsar bir tablo çizmek istemiyorum ama tedavi oranı ve geri getirme oranı maalesef çok düşük. Özellikle madde bağımlılığı konusunda bu oran oldukça düşük. Ancak bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri ile kazanımlar çok yüksek. Çocuk daha bu işin kenarında gezerken çekip almak daha kolay. Tekrar söylüyorum, üzerimize bu konuda hem ahlaki, hem vicdani, hem hukuki, hem de idari görevler var. Bunları yapmazsak, bulunduğumuz yerin hakkını vermemiş oluruz ve bunun hesabını veremeyiz. Bu konu çok önemli, yürekten ve içten her ferdi kendi yakınımız gibi algılamazsak başarılı olmayız. Bir ve beraber olursak Muş’ta örnek bir başarıya imza atarız” ifadelerini kullandı.Muş İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu ise “Biz 2025 yılı için valimizin önderliğinde eylem planı hazırladık. 22 gündür hem eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor hem de saha ekibimiz var. Kısa bir süre içinde saha ekibimize 6 danışanımız başvurdu. Bunlardan ikisini ilaçlı tedavi merkezine gönderdik. Kalan 4 kişiyi de ikna etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza ve torunlarımıza iyi bir gelecek bırakmak hepimizin görevidir. Onun için bağımlılıkla mücadele ile birlikte hareket etmeliyiz. Herkesin bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor. ‘Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış olur’ diyen bir dinin mensuplarıyız. Bu bataklıktan ne kadar kişiyi çıkarabilirsek bizim için mutluluktur” dedi.Program sonunda, uyuşturucu ile mücadelede izlenecek yollar ve sağlanabilecek destekler hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.