Muş’ta genç sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün "Gençlik İftarda" programında bir araya geldi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Gençlik İftarda" programı kapsamında genç sporcular iftar sofrasında bir araya geldi. Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programa Muş Valisi Avni Çakır da katılarak sporcularla birlikte iftar yaptı.Programa, çeşitli branşlardan sporcuların yanı sıra antrenörler ve davetliler de katıldı.Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapan Vali Çakır, sporcularla sohbet ederek onların çalışmalarını ve hedeflerini dinledi. Gençlere sporda başarılar dileyen Çakır, sporun önemine değinerek, gençlerin her zaman desteklenmesi gerektiğini belirtti. Vali Çakır, "Muş’ta son bir yılda sporda büyük bir ivme yakaladık ve çok iyi sporcular yetiştirdik. Hep birlikte el ele vererek sporda ciddi bir sıçrama gerçekleştirdik. Spor salonlarımız, sporcularla dolup taşıyor. Takım sayılarımız, önceki yıla göre 3-4 kat artış gösterdi. Her yaş kategorisinde düzenli müsabakalar gerçekleştiriyor, ilimizin sportif becerisini hem bölgemizde hem de ülke genelinde sergiliyoruz. Futbolda, basketbolda ve voleybolda hem erkek hem de kız takımlarımız aktif olarak mücadele ediyor. Okul sporlarında da büyük bir başarıya imza attık. Daha önce son sıralarda yer alan Muş, artık ilk sıralara yükselmeyi başardı. Valilik olarak, mevcut imkanlarımızın en üst seviyesini siz değerli sporcularımız için kullanmaya kararlıyız. Sporun gelişmesi ve gençlerimizin daha iyi imkanlara kavuşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.Muş’ta sporcu sayısında önemli bir artış olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, genç sporcularla aynı sofrada iftar açmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Ramazan ayının bu güzel gününde, Muş’ta sporla ilgilenen kulüp başkanlarımız ve sporcularımızla bir araya gelerek aynı sofrada iftar açmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın Valimizin ilimize atandığı günden bu yana spora verdiği desteği her zaman yanımızda hissettik. Muş’ta sporcu sayısı her geçen gün artarken, sevgili gençler, sizler de azminiz ve başarılı çalışmalarınızla hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandıran önemli başarılara imza atıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.Program sonunda çocuklara Ramazan şerbeti, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilerek yüzlerinde tebessüm oluşturuldu.