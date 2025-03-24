Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyünde dere kenarında yaralı bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.Yüksekova ilçesinde kış aylarında birçok kuş türü sıcak bölgelere göç ederken, iki leylek Köprücük köyünde kalmayı tercih etti. Köylülerden biri, dere kenarında hareket etmekte zorlanan bir leylek fark etti. Leyleğin yaralı olduğunu anlayan köy sakinleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, leyleği dikkatlice dereden çıkararak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından leylek tedavi edilmek üzere Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü’ne götürüldü. Yetkililer, leyleğin tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağını belirttiler.Bölge halkı, leyleklerin yıllardır köylerinde yuvalandığını ve onlara alıştıklarını dile getirerek, doğa koruma ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.