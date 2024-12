Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda Iğdır FK’yı 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıkan Muşspor Kulübü, deplasman dönüşü ayağının tozu ile özel çocukları ziyaret ederek galibiyeti onlara armağan etti.Muşspor Kulübü Yönetimi, teknik ekibi ve futbolcuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Takım, Muş Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret ederek özel çocuklarla bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, futbolcular çocuklarla sohbet ederek günlerini kutladı.Futbolcular, çocuklara formalarını hediye ederek, onları mutlu etti. Bu anlamlı hediyeler ise özel çocukların yüzlerinde görülmeye değer bir gülümseme bıraktı.3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bu galibiyeti özel çocuklara armağan etiklerini söyleyen Muşspor Teknik Direktör Fatih Çardak, "Öncelikle dünkü galibiyetten ötürü tüm takımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir mücadele verdik. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Muş Özel Eğitim Uygulama Okulu’na geldik, bir nebze de olsa onların bu gününe ortak olmak istedik. Küçük kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın da Muşspor sevdalısı olmaları adına onlara küçük hediyeler verdik. Bilindiği gibi dünyada herkes bir engelli adayı. Biz sağlıklı bireyler olarak engelleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sürekli onların yanında olmamız lazım, bu farkındalığı bütün topluma kazandırmamız gerekiyor. Biz de bu vesileyle Muşspor ailesi olarak her daim onların yanında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz. Bugün onlarla beraber olmayı istedik. Çocuklar da bu ziyaretten dolayı çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.Günün hem takım hem de öğrenciler için unutulmaz bir gün olduğunu söyleyen Kaptan Efe Karaoğlu ise, "Dün güzel bir galibiyet aldık. Hem takımımız adına hem de şehrimiz adına güzel bir galibiyetle döndük. İnşallah devamı gelir. Gerçekten bizim için küçük kardeşlerimiz için de güzel ve özel bir gün. Böyle sosyal sorumluluk projeleri hayatımızın her alanında her zaman olması gerektiğini düşünüyorum. Muşspor olarak böyle projelerin her zaman içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kardeşlerimizi bir nebze de olsa mutlu ettiysek ne mutlu bize. İnşallah sürekli böyle projelerde ve farklı projelerde karşınızda oluruz" dedi.