Kars’ta iş yerlerine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.Kars Valiliği koordinesinde oluşturulan Belediye ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı hizmet almasını sağlamak amacıyla kent genelinde iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.Ekipler, marketler, restoranlar, fırınlar, kafeler ve manavlar başta olmak üzere birçok iş yerinde fiyat etiketi kontrolleri, raf-kasa fiyat karşılaştırmaları ve hijyen şartlarını inceledi. Denetimlerde, fiyat etiketi olmayan ürünler ve hijyen standartlarına uymayan iş yerleri tespit edildi. Bazı işletmelere uyarı cezası verilirken, kurallara aykırı davranışların devam etmesi durumunda daha ağır yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.“Vatandaşların şikayetleri dikkate alınıyor”Denetimlerin ardından yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle gıda fiyatlarındaki ani artışlar ve hijyen konusunda daha bilinçli olduğu vurgulandı. Yetkililer, vatandaşların şikayetlerini doğrudan Alo 175 Tüketici Hattı’na iletebileceklerini hatırlattı.Kars Belediyesi ve İl Ticaret Müdürlüğü’nce, bu tür denetimlerin, vatandaşların sağlığını korumak ve adil ticaret ilkelerini tesis etmek amacıyla düzenli olarak devam edeceği bildirildi. Ayrıca işletmelere hijyen standartlarına uymaları ve fiyat politikalarında şeffaf olmaları çağrısında bulunuldu.