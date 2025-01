Muş Devlet Hastanesinde her hafta çarşamba günleri 17.00-20.00 saatleri arasında "Akşam Polikliniği" hizmet vermeye başladı.Sağlık Bakanlığı’nın mesai dışı poliklinik uygulaması kapsamında başlatılan hizmette, Kulak Burun Boğaz, Göz, Ortopedi, Kadın Doğum, Fizik Tedavi ve Çocuk Hastalıkları polikliniklerinde hasta kabulü yapılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, Muş Devlet Hastanesi, poliklinik sonrasında da gönüllü doktorların katılımıyla sağlık hizmeti sunarak yoğunluğun azaltılması ve daha fazla hastaya ulaşılması hedefliyor. Hastanede gönüllü olarak hizmet veren doktorlar, özellikle mesai saatleri sonrasında muayene, tedavi ve danışmanlık süreçlerinde vatandaşlara destek sağlıyor.Muş Devlet Hastanesi’nde başlatılan akşam poliklinikleri uygulaması hakkında açıklama yapan Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu, Çarşamba günleri MHRS üzerinden randevu sistemini açtıklarını belirtti. Dr. Hacıoğlu, uygulamanın halkın yoğun taleplerine karşılık vermeyi amaçladığını ifade ederek “Muş Devlet Hastanemizde şu an sadece Çarşamba günleri MHRS randevu sistemini açtık. Talebin en çok olduğu bölümleri hizmete aldık. Şimdilik Çarşamba günleri açık olacak, ancak çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ilerleyen dönemde akşam polikliniklerini haftanın üç gününe çıkarmayı planlıyoruz. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.Dr. Hacıoğlu, uygulamanın ilk gününde yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, “Şu an bir buçuk saatte 250 hasta bakıldı. Normalde MHRS’den hasta sayısı doktor başına 18 olarak belirlenir, ancak bu hızla doktor başına 60 hastaya ulaşacağımız görünüyor. Günlük sabah poliklinik girişimiz 3 bin civarında. Akşam saatlerinde yoğun olan Kulak Burun Boğaz, Göz, Ortopedi, Kadın Doğum, Fizik Tedavi ve Çocuk Hastalıkları polikliniklerini açtık. Bunun iki önemli sebebi var: Birincisi, özellikle devlet memurlarımız ve çalışan ailelerimizin mesai sonrasında hastaneye gelip muayene olabilmelerini sağlamak. İkincisi ise bu bölümlerdeki yoğunluğu azaltarak talepleri karşılamak. Uygulama Sağlık Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşti. Polikliniklerde çalışan tüm doktorların gönüllü esaslı olarak hizmet veriyor. Bu özveriyle halkın sağlık hizmetine daha kolay erişmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.Hasta yakını Cenk İdeko, çalışmanın yerinde olduğunu belirterek, “Çarşamba günleri akşamları polikliniklerin açık olması çok güzel oldu umarım bir gün tek değil de üç dört güne çıkarırlar daha iyi olur. En azından hem yetişkinler için hem de çocuklar için çok iyi olur. Bu çalışmalar çok güzel umarım süreleri uzatılarak böyle devam eder” şeklinde konuştu.Bir diğer hasta yakını Murat Özeroğlu ise, “Gündüz hastaneye gelemiyorduk akşam olması çok iyi oldu. Allah devletimize zeval getirmesin doktorlarımıza da teşekkür ederiz. Doktor çocuğumun tedavisini yaptı. Bu güzel yaklaşımlarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.