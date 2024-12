Van’ın Muradiye ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen meyve şenliği paylaşma kültürünü aşılıyor.Muradiye Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde her yıl geleneksel hale gelen meyve şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Kırsal bölgelerden gelen öğrencilerin ağırlandığı şenlikte öğrenci sayısı kadar meyve tabağı hazırlanıyor. Öğretmenler aracılığıyla her bir öğrenciye ulaştırılan ikramlar afiyetle yenirken böylece paylaşma kültürü yeni nesle aktarılıyor."Paylaşmayı sevgiyle harmanlayarak öğreniyorlar"Muradiye Bendimahi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Ebrem, "2022 yılından itibaren Bendimahi ailesi olarak okulumuzda her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz meyve şenliği adı altında kırsal kesimden gelen öğrencilerimize daha az ulaşılabildikleri meyveleri senede bir defa da olsa tattırıyoruz. Bu yılda yerli malı haftası ile şenliğimizi birleştirerek kutladık. Bir aile edası ile öğretmenlerimizin katkısı sonucu bu işi yürütüyoruz. Katkı sunan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.