Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Hakkari çevresi ile Van’ın güneydoğu ilçelerinde aralıklı kar yağışı beklendiğini duyurdu.Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Hakkâri il çevresi ile Van’ın güneydoğu ilçelerinde aralıklı kar yağışlı olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın doğulu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Van Gölü hava durumu: parçalı ve az bulutlu; rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,50 m; görüş: iyi. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının; Hakkâri 7, Bitlis 3, Van 5 ve Muş’ta 4 derece olacağı tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma gibi karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.