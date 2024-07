Malatya’da, Kıbrıslı Türklerin özgürlüğünü ve güvenliğini sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı düzenlenen törenle kutlandı.Yunanistan destekli darbenin ardından Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a yaptığı müdahalenin yarım asrı geride bıraktığı bu anlamlı gün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Malatya’da düzenlenen etkinliklerle anıldı.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube tarafından Kanalboyu’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan etkinliklerde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Daha sonra burada bir konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkan İbrahim Cengiz, “Bundan 50 sene önce Kıbrıs’ı ilhak ederek, Türkiye’yi batıdan güneye kuşatmak ve bu suretle Türkiye’nin yaşam alanını daraltmak isteyen Yunanistan, 15 Temmuz 1974’de, EOKA’cı katillere darbe yaptırarak adaya kan ve gözyaşı getirmiştir” dedi.Türkiye Cumhuriyeti’nin Enosisi gerçekleştirilmek üzere planlanan darbe girişimine gereken karşılığı vermek üzere derhal harekete geçtiğini belirten Cengiz, “Londra ve Zürih antlaşmaları gereği garantör devlet olan Türkiye; Kıbrıs’ta barışı tesis etmek, soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, Türkiye’ye yönelik tehdidini bertaraf etmek maksadıyla adaya müdahale kararı almıştır. Türk Ordusu, 20 Temmuz 1974 sabahı denizden ve havadan Kıbrıs’a başarılı bir harekat icra ederek, Kıbrıs Türk’ünü yok olmaktan kurtarmış, Kıbrıs Türkü’nün 1878 yılından beri hasret duyduğu özgürlüğüne kavuşturmuştur. Böylece Yunanistan’ın enosis hayali de Akdeniz’in karanlık ve derin sularına ebediyen gömülmüştür. Senelerdir Kıbrıs’ta her türlü şiddet ve zulme uğrayan Kıbrıs Türk’ü, hiçbir zaman pes etmemiş; 20 Temmuz’da, Mehmetçik’le kucaklaşana kadar, kimliğini ve varlığını gerektiğinde canını ortaya koyarak korumasını bilmiştir” ifadelerine yer verdi.20 Temmuz’un Kıbrıs Türkü’nün esaretten kurtulduğu bir gün olduğunu dile getiren Cengiz, “20 Temmuz, yavru vatanın anavatana kavuştuğu bir gündür. Kıbrıs adası 50 yıldır barış ve huzur içindedir. Kıbrıs Türk’ünün can ve mal emniyeti sağlanmıştır. Kıbrıslı Türkler kendi öz vatanlarında hür ve bağımsız yaşamaktadırlar. Türkiye cumhuriyeti gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de, sonsuza dek, hür ve bağımsız yaşayacaktır. Kıbrıs’ta geri dönüş asla düşünülmemelidir, kanla alınan toprak artık vatan toprağıdır, düşmana terk edilemez. Kıbrıs’ta Türk varlığını yaşatmak; gelecek nesillere ve bu topraklar uğruna şehit düşenlere karşı bir namus borcudur. Türk ordusu ve onun kahraman askeri cumhuriyet tarihi boyunca kendilerine verilen her türlü savunma ve savaş görevini, üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri sergileyerek başarıyla yerine getirmiştir. İç ve dış terör örgütleri, tüm vatan hainleri her zaman ve her yerde Türk ordusunun demir yumruğu ile ezilmiş ve ezilmeye mahkûmdur. Kurtuluş Savaşı’nda, Kore Savaşı’nda ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda destana imza atan Türk ordusu, yurt içinde ve yurt dışında her zaman güç ve kudret sembolüdür. Türk ordusu bağımsızlığın, üniter yapının ve toprak bütünlüğünün tek teminatıdır. Kahraman Kıbrıs gazileri, 50 sene önce Kıbrıs’ta canınızı ortaya koyarak fedakârca ve cesaretle savaştınız. Türk Devleti’nin iradesini, kararlılığını ve haklılığını düşmana kabul ettirdiniz. Sizler, 50 yıl önce kahramanca savaşarak soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak Kıbrıs Türk’ünün lideri Rauf Denktaş’ın kurucu cumhurbaşkanı olduğu KKTC’nin kuruluşunda kale taşları oldunuz. Bu vesileyle gazı olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Sizleri, gösterdiğiniz kahramanlık ve cesaretinizden dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgenerale Tuncay Altuğ, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, Kıbrıs gazileri ve askeri erkan katıldı. Buradaki törenin ardından katılımcılar Şehir Mezarlığı’nda bulunan şehitliği de ziyaret etti.