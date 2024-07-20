Elazığ Belediyesi vatandaşlardan, şehrin değerlerini gelecek nesillere aktarma ve kent belleğinin kayıt altına alınması amacıyla kente kazandırılacak olan Kent Müzesinde sergilenmesi için, manevi değeri olan ürünlerin bağışını bekliyor.Müzeler Şehri Elazığ Projesi çerçevesinde Harput Musiki Müzesi, Basın Müzesi ve Hoca Hasan Hamam Müzesini şehre kazandıran Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin değerlerini geleceğe taşıyarak sonraki kuşaklara aktarma hedefi doğrultusunda kent belleğinin kayıt altına alınacağı Kent Müzesi’ni Elazığ’a kazandırmaya hazırlanıyor. 1896 yılında dönemin Elazığ Valisi Enis Paşa tarafından Çarşı Mahallesi’nde inşa edilen ve geçmişte hükümet konağı olarak hizmet veren, Osmanlı döneminin izlerini taşıyan tarihi binada, toplumsal hafızayı canlı tutacak Kent Müzesi hayat bulacak. İki katlı tarihi yapı Elazığ Kent Müzesi’nde milattan önce Elazığ bölgesi, Beylikler Dönemi, Osmanlı dönemi evi ve kürsübaşı canlandırması, Elazığ ilçeleri yapı maketleri ve grafik anlatımı, cumhuriyet dönemi yer altı ve yer üstü zenginlikleri sanayisi, Atatürk’ün Elazığ’a gelişi ile ilgili gar binası maketi ve diaromasıyla birlikte film sunumu, Elazığ eğitim tarihi ile şehrin yetiştirdiği şahsiyetler, Harput Kalesi duvar canlandırması, dönem silahları, Harput mezar taşlarının replikaları, Harput evi maketleri ve iç mekanlarda kullanılan objeler ile zengin bir anlatım yer alacak. Öte yandan vatandaşlar, şehir belleğinin gelecek nesillere aktarılacağı Kent Müzesi’ne, Elazığ ile ilgili manevi değeri ve öyküsü olan eşyaları bağışlayabilecek. Böylece bu eşyalar, Kent Müzesi’nde sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Müzede ayrı bir köşe oluşturularak vatandaşlar tarafından bağışlanacak olan eşyalar, kısa öyküleri ile birlikte sergilenecek.Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ Belediyesi, şehrimizi yeni kazanımlarla güçlendirirken mevcut değerlerimizi ihya etme yolunda da çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın talimatları ile hayata geçirilen Müzeler Şehri Elazığ Projesi kapsamında Harput Musiki Müzesi, Basın Müzesi ve Hoca Hasan Hamam Müzesinin ardından Elazığ’ın değerlerini gelecek kuşaklara aktaracak olan Kent Müzesi de şehre kazandırılacak. Geçmişten günümüze Elazığ’ın yaşatılacağı Kent Müzesine, kıymetli hemşerilerimiz de manevi değeri olan eşyalarını bağışlayabilir. Böylece vatandaşlarımız, kendi öyküleri bulunan ve manevi açıdan değerli bu eşyalarının Kent Müzesinde sergilenmesini sağlayabilir” ifadeleri kullanıldı.