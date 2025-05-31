Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri, sanat ikonlarını Palandöken’de tatil yaptıkları halleriyle yağlı boya tabloya aktardı.Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencileri, bir kez daha farklı bir yılsonu sergisine imza attı. Geçtiğimiz yıllarda birbirinden ilginç tablolarla dikkat çeken öğrenciler, yıl boyunca yaptıkları yağlı boya, guaj, akrilik ve kara kalem çalışmalarından oluşan 80 eseri Çifte Minareli Medrese’de sergiledi.Sergide en çok dikkat çeken eserlerden biri de sanat ikonlarının Palandöken’de buluşması oldu. Resim öğretmeni Yakup Dursun ve öğrencileri Palandöken Kayak Merkezi’nin tanıtımına dikkat çekmek için sanat ikonlarına kayak elbiseleri giydirdi ve onları bu halleriyle resmettiler. Pablo Picasso, Ağlayan Kadın, Boticellinin Venüsü, İnci küpeli kız, Van Gogh, Frida Kahlo, Mona Lisa, Salvador Dali ve Edward Munch Çığlıkları, öğretmen ve öğrencilerin fırçalarından bir yağlı boya tablosunda buluştu.Resim öğretmeni Yakup Dursun, öğrencileriyle birlikte Erzurum’un parlayan yıldızı Palandöken ve kış turizmine farklı bir bakış açısı getirmek için böyle bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ömer Coşkun, farklı çalışmalarla serginin zenginleştirdiklerini ve öğrencilerin yıl boyu verdikleri emeklerin görücüye çıktığını ifade etti.