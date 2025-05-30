Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tazelenme Üniversitesi bünyesinde 60 yaş ve üzeri öğrencilere yönelik verilen eğitimlerin bir ürünü olan "Tazelenme Üniversitesi Rölyef Sergisi" sergilendi.Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Neslihan İlter’in katkılarıyla hazırlanan serginin açılışı, Rektör Prof. Dr. Akın Levent tarafından yapıldı. Yoğun ilgi gören sergide, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar yer aldı. Sergiyi gezerek eserleri tek tek inceleyen Rektör Levent, öğrencileri tebrik ederek serginin hazırlanmasında emeği geçen Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sevda Özütürker, Koordinatör Yardımcısı Öğr. Üyesi Melek Eryentü Gürel ve Öğr. Gör. Neslihan İlter’e teşekkür etti. Sergi ile ilgili konuşma gerçekleştiren Rektör Levent, "Bu tür etkinlikler hem şehrimizde hem de üniversitemizde yaşam boyu öğrenme ve aktivite anlayışını güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.