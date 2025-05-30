Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tiyatro Kulübü tarafından Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde "Töre" adlı tiyatro oyunu sergilendi.Sahnelenen "Töre" adlı tiyatro oyununa Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Çağrı Çırak ile birlikte, Tiyatro Kulübü’nün akademik danışmanı Prof. Dr. Serap Uzuner Yurt, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Turgut Özakman’ın yazdığı, yönetmenliğini Ahsen Doğan, sanat yönetmenliğini ise Prof. Dr. Serap Uzuner Yurt’un yaptığı, "Töre" adlı oyun, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.EBYÜ Tiyatro kulübü akademik danışmanı Prof. Dr. Serap Uzuner Yurt, oyunun hazırlanmasında emeği geçen üniversite yönetimine ve kulüp öğrencilerine teşekkür etti.